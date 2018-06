Mădălin Ionescu, mărturisire bombă despre cum s-a îmbolnăvit la KanalD

Mădălin Ionescu

Mădălin Ionescu (48 de ani), fostul prezentator al emisiunii “Wowbiz”, de la Kanal D, a anunţat la emisiunea de interviuri „Mădălin Ionescu Show”, de ce a renunţat la show-ul de noapte pe care îl prezenta cu Andreea Mantea.

„Stăteam cu salvarea la uşă. Când am plecat de la Kanal D aveam muşchiul inimii demineralizat, colonul spastic, am fost omul care a muncit 10-12 ore pe zi, ani de zile. Şi în fiecare zi o luam de la capăt. În televiziune presiunea e foarte mare. Dacă lucrurile nu merg, poţi să zbori oricând, peste noapte, din televiziune. Trebuie să ai echilibru în toate”, a povestit Mădălin Ionescu, scrie click.ro.

„Telespectatorii nu trebuie să ştie cât de greu îţi e. Ştie şi Cristina, soţia mea, şi foştii mei colegi, cu două secunde înainte de a intra în direct îmi curgea sânge din nas. Am avut o situaţie de genul ăsta, una în care salvarea m-a aşteptat la uşă, aveam tensiunea 18 cu ceva. Alteori m-au luat nişte dereglări de inimă cumplite, am crezut că fac infarct. Am terminat emisiunea aşa, dar şi fumam. Era de la stres, eram tâmpit că munceam mult”, a mai spus Mădălin.