Ludovic Orban: "Dragnea să îşi pregătească elicopterul"

Preşedintele PNL Ludovic Orban a declarat miercuri că există obligaţia ca cele două hotărâri de revocare ale lui Liviu Dragnea şi Florin Iordache să fie supuse la votul final şi că în cel mai scurt timp va veni şi moţiunea de cenzură.

"Aşa cum am promis românilor, noi cei din PNL, am demarat procedura de revocare a lui Liviu Dragnea din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor. Printr-o mobilizare exemplară, şi ca urmare a negocierilor purtate cu parlamentari ai majorităţii, astăzi am avut majoritate şi am arătat că nu mai există o majoritate PSD - ALDE, care să îl sprijine pe Liviu Dragnea. În ciuda încercărilor penibile ale lui Florin Iordache, care a călcat în picioare regulamentul Camerei, Constituţia, refuzând să plece de la conducerea Camerei, în condiţiile în care trebuia să fie supus la vot şi proiectul de hotărâre surpriză pe care l-am pregătit, şi anume de demitere a lui Iordache, s-a agăţat de fotoliul de preşedinte de şedinţă şi am fost obligaţi să facem apel la votul majorităţii plenului Camerei, care este suveran, în conformitate cu Constituţia şi regulament. Marilen Pintea a fost desemnat preşedinte de şedinţă, pentru că repet, Florin Iordache nu putea să conducă şedinţa fiind subiectul unui proiect de hotărâre de demitere, deci domnul vicepreşedinte Pirtea a fost votat de o majoritate clară să conducă şedinţa Camerei Deputaţilor, iar în această calitate a introdus pe ordinea de zi şi în dezbatere cele două proiecte de hotărâri privitoare la demiterea lui Liviu Dragnea şi Florin Iordache, de preşedinte, respectiv vicepreşedinte al Camerei", a declarat Ludovic Orban.

Acesta spune că începând de astăzi Liviu Dragnea şi Florin Iordache nu mai au dreptul să conducă şedinţele de vot final, iar Opoziţia va insista să fie supuse votului final cele două proiecte, relatează Mediafax.