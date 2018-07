Luare de ostatici într-un magazin din SUA. Atacatorul şi-a împuşcat bunica de 7 ori

O femeie a fost ucisa si doua ranite, in timpul unei luari de ostatici intr-un magazin din Los Angeles, in America.

Un barbat care era urmarit de politie a intrat in magazin si s-a baricadat in interior, luand ostatici, arata CBS News.



In magazin erau in jur de 40-50 de oameni, unii dintre ei s-au ascuns prin diverse locuri, in timp ce altii au iesit pe geamuri.



Timp de cateva ore, politistii au negociat cu baiatul, care are aproximativ 20 de ani. Acesta a eliberat mai multe persoane inainte de a se preda, noteaza ziare.com.



Una dintre femeile ranite este chiar bunica tanarului, in care care acesta a tras de sapte ori. Femeia a fost dusa la spital si operata, dar starea sa de sanatate este foarte grava, dupa cum au anuntat medicii.