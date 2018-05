Luare de ostatici într-o biserică ortodoxă din Rusia. Morți și răniți

Un atac terorist a fost comis la o biserică ortodoxă din Rusia, în Cecenia. Un grup de militanți a încercat să ia ostatici credincioșii aflați înăuntru, însă poliția a răspuns cu focuri de armă. 7 oameni au murit în schimbul de focuri.

Atacul a avut ca țintă Biserica Arhangelul Mihail, din Groznâi, capitala regiunii autonome Cecenia. 4 persoane au pătruns în forță și au încercat să ia ostatici credincioșii, arată agenția Tass.

Ulterior, poliția a răspuns și a urmat un schimb de focuri. Teroriștii au fost puși la pământ, au spus autoritățile locale, scrie libertatea.ro. Totuși, doi oameni ai legii au murit, alături de un credincios aflat în biserică.

#Ramadan #DEATH COUNT: 6 DEAD Four #MUSLIM Terrorists Shot Dead By #Russian #Police 2 Russian Police Dead At #StMichaelTheArchangel in #Grozny, #Chechnya #MuslimTerrorAttack https://t.co/Clk4J0eRHi pic.twitter.com/HOj8LHPWDD