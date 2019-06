Noi detalii despre viața lui Dragnea din penitenciar. "Nu are viață ușoară", spune un apropiat

Liviu Dragnea, izolat de toată lumea

Fostul secretar general al social democraților, Codrin Stefănescu, a vorbit din nou despre condițiile în care trăiește Liviu Dragnea în penitenciar.

Fostul secretar general al social democraților, înlăturat din această funcție după preluarea conducerii formațiunii politice de către Viorica Dăncilă, a precizat că Liviu Dragnea nu va refuza să muncească după gratii, în cazul în care i se va oferi o astfel de variantă.

„Liviu Dragnea nu se ferește de muncă, dacă va avea această posibilitate, va munci. Știe să facă multe lucruri. Nu e pretențios nici la mâncare. E mai mult o problemă de psihic pentru că e îngrozitor".

Codrin Ștefănescu a mai spus că a luat legătura cu familia lui Liviu Dragnea, dar că nu poate să dea detalii. „Familia are nevoie de un sprijin moral din partea apropiaților și e un lucru firesc. Când va avea dreptul la pachet, îi voi trimite câteva cărți pe care am înțeles că dorește să le citească".

"Sunt atacuri murdare vizavi de un om care stă după gratii. Pentru mine rămâne mai departe un prieten și un tovarăș de drum, un om care a condus partidul foarte bine. Vizitele care se fac se fac conform procedurilor legale. Nu are voie să primească nimic în perioada aceasta, inclusiv scrisorile sunt deschise, conform legii. Nu are o viață ușoară, dar e un om puternic. Am vorbit o dată cu el la telefon, am spus că o singură dată fac public ce am vorbit, data viitoare nu mai spun. Oricum, apelurile sunt monitorizate, are dreptul la o convorbire pe zi. Probabil, când o să primească alt regim după carantină, poate că va avea voie să dea două telefoane pe zi, nu știu exact. Pentru mine, el rămâne un deținut politic. Pentru mine și pentru foarte mulți dintre colegii din partid. Nu înțeleg exact cum s-a ajuns aici" , a povestit Codrin Ștefănescu, în cadrul unei emisiuni la Antena 3.