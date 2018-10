Ce spune Liviu Dragnea, după ce CCR a declarat Codul de Procedură Penală parţial neconstituţional

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, cu privire la declararea a 64 de articole neconstituţionale din Codul de Procedură Penală de către CCR, că trebuie văzut dacă articolele au fost declarate neconstituţionale pe fond sau pe formă şi că nu pronunţă până când nu vede motivarea.

„Deocamdată nu am primit-o. Este o nuanţă acolo, trebuie văzut dacă articolele au fost declarate necponstituţionale pe fond sau pe formă, pentru că dacă au fost declarate pe formă, înseamă că instanţa constituţională ne va spune că pot fi constituţionale dacă se schimbă forma. Din acest motiv nu mă pronunţ pentru că eu vreau să văd motivarea. De asta am spus că nu am primit-o”, a declarat Liviu Dragnea, miercuri la Parlament.

Curtea Constituţională a constatat, vineri, că un număr de 64 de dispoziţii din legea de modificare a Codului de Procedură Penală sunt neconstituţionale, în timp ce 31 de dispoziţii pentru care s-au ridicat obiecţii sunt constituţionale, potrivit unui comunicat de presă al CCR.

Judecătorii CCR s-au pronunţat pe trei obiecţii de neconstituţionalitate a legii de modificare a Codului de Procedură penală, obiecţii formulate de ÎCCJ, PNL-USR şi Preşedintele României.