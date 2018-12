Surpriză de proporții. Dragnea a ajuns la parada de Ziua Națională. Mesajul pentru români

Liviu Dragnea meditează la cuvântul "unire"

Centenarul Marii Uniri. Liviu Dragnea a ajuns în cele din urmă la parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf. Pe lângă asta, șeful PSD și președintele Camerei Deputaților, a transmis un mesaj video de Ziua Națională, filmat în birou cu steagul națonal în spate.

Liviu Dragnea a surprins pe toată lumea, apărând la parada de la Arcul de triumf, deși anunțase că va lipsi de la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Naționale invocând o presupusă afecțiune de sănătate.

Centenarul Marii Uniri. "Pe data de 1 decembrie, Domnul președinte Liviu Dragnea, nu va participa la evenimentele organizate cu prilejul Zilei Naționale a României . Medicul nu-i recomanda sa stea în frig atâtea ore", se arăta într-un mesaj transmis de la cabinetul lui Liviu Dragnea joi.

Centenarul Marii Uniri. Liviu Dragnea afirmă că la un secol de la Marea Unire, România are nevoie de unire "mai mult ca niciodată", precizând că doar împreună, cu înţelepciune, curaj, patriotism, inimă şi minte, românii pot construi o ţară puternică şi un stat respectat de partenerii internaţionali.

Centenarul Marii Uniri. "La un secol de la Marea Unire, România are nevoie de unire mai mult ca niciodată. Are nevoie de curaj, de patriotism, de inimă şi de minte. Are nevoie de înţelepciunea pe care a a avut-o acum 100 de ani. Doar uniţi în jurul obiectivelor comune putem construi o Românie puternică, bogată şi mândră, o ţară europeană ce oferă bunăstare romanilor, un stat drept cu cetăţenii săi şi respectat de partenerii internaţionali, o naţiune capabilă să-şi apere interesele valorile şi credinţele", a spus Liviu Dragnea într-un mesaj video postat, sâmbătă, pe Facebook.

Al treilea om în stat, Liviu Dragnea, îi îndeamnă pe români să ia "în serios" cuvântul "unire".

"Să medităm în aceste zile asupra cuvântului 'unire". Dacă înaintaşii noştri au sacrificat atâtea pentru el, e datoria noastră să-l luăm în serios. La mulţi ani România, la mulţi ani tuturor românilor oriunde s-ar afla", a adăugat Liviu Dragnea.