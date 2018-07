Liviu Dragnea anunţă ordonanţă de urgenţă privind Legea offshore

Liviu Dragnea anunţă că Guvernul va da OUG pe Legea offshore

Guvernul va adopta o Ordonanţă de Urgenţă pentru "clarificarea" Legii offshore, lege adoptată recent în Parlament, a anunţat, duminică seară, liderul PSD, Liviu Dragnea. El a susţinut că ceea ce prevede textul legii nu este foarte bine definit în anexa în care se stabilesc formulele de calcul şi că vrea ca "textul să fie foarte clar şi riguros pus în formule", fiind o lege de "importanţă uriaşă pentru România".

Liviu Dragnea a spus, la un post TV, că printre priorităţile Guvernului se află adoptarea unei Ordonanţe de Urgenţă privind legea offshore.



"Se fac discuţii acum pentru o posibilă Ordonanţă de Guvern în ceea ce priveşte legea offshore. Eu am spus, după adoptarea legii în Comisia de specialitate din Camera Deputaţilor, s-au făcut modificări până în ultimele minute, au fost discuţii şi dezbateri. Ceea ce am pus în textul legii nu este foarte bine definit în anexa în care se stabilesc formulele de calcul. Mă interesează ca ceea ce s-a decis politic ca şi principii să fie puse foarte clar şi riguros în formule şi în texte, pentru că este o lege de importanţă uriaşă pentru România şi e bine să nu existe dubii, pentru că orice dubiu poate fi exploatat oricând de cineva cu rea credinţă, dintr-o parte sau alta. Vorbim de resursele României, vorbim de peste 400 de miliarde de metri cubi de gaze cel puţin, vorbim de zeci de miliarde pe care trebuie să le câştige statul român şi vorbim de câştigarea pentru prima dată a independenţei energetice", a susţinut liderul PSD.



De asemenea, printre priorităţi se află şi legea privind înfiinţarea Fondului suveran de investiţii, a spus Dragnea, precizând că aşteaptă "cu foarte mare atenţie" motivarea Curţii Constituţionale, care a decis că actul normativ este neconstituţional, notează news.ro.



"După decizia CCR privind Fondul suveran de investiţii, aşteptăm motivarea cu foarte mare atenţie şi noi nu o să o citim o lună, o să o citim cât de repede se poate pentru a vedea ce ne spune CCR să facem, să vedem care este calea de urmat. Trebuie să citim cu atenţie", a afirmat liderul PSD.



Legea offshore, care reglementează exploatarea gazelor din Marea Neagră, a fost adoptată de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, în sesiunea extraordinară care s-a încheiat vineri.



Legea va impune operatorilor să plătească impozite progresive pe venituri suplimentare, 50% din toată producţia va trebui tranzacţionată pe piaţa românească, iar sumele obţinute vor fi direcţionate spre parteneriatele public-private.