Limba cerbului, doctorul pădurii. Ce acţiuni terapeutice are năvalnicul, planta veşnic verde

Planta medicinala Limba cerbului, numita si Navalnic, este o specie de feriga perena (mereu verde) care are numeroase proprietati benefice asupra organismului uman.

Aceasta prefera padurile de fag, cu zone umbroase, iar in scop terapeutic se folosesc doar frunzele, cu tot cu petiol. Cele mai multe principii active din aceasta planta se pierd prin uscare, de aceea este indicat sa fie folosita doar proaspata.



Frunzele de limba cerbului contin enzime, tanin, mucilagii si vitamine, care au efecte astringente, diaforetice (provoaca transpiratia) si diuretice.



Se spune ca, pe vremuri, aceste frunze erau folosite de Hipocrate pentru vindecarea diareei si a dizenteriei, datorita calitatilor astringente pe care le au.



Aceasta planta medicinala ajuta in tratarea problemelor digestive, estompeaza durerile provocate de guta, elimina pietrele din rinichi si fiere, vindeca racelile cronice si alergiile si este buna in caz de dezechilibre hormonale sau hepatita. Folosita intern, limba cerbului ajuta respiratia, vindeca afectiunile de plamani, calmeaza tusea, opreste diareea, scade febra si ajuta la eliminarea bilei, scrie sfatnaturist.ro.