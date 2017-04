Leguma de primăvară care îți accelerează metabolismul și te ajută în cura de slăbire

Primăvara, odată cu apariția primelor legume de sezon și introducerea lor în dietă, apar schimbări și la nivelul metabolismului, iar acest lucru este unul firesc. Din acest moment, vom renunța la dieta specifică sezonului rece, încărcată în carbohidrați și grăsimi saturate, deoarece, de aici încolo, ne așteaptă un sezon încărcat în vitamine și fibre alimentare provenite din legume de toate culorile. Acest lucru este unul prietenos organismului și curelor de slăbire și de menținere a greutății.

Ridichea roșie în dietă este, bineînțeles, una dintre primele legume valoroase care ne resetează și accelerează metabolismul, după o perioadă îndelungată de iarnă, în care alimentele proaspete, bogate în fibre alimentare, au fost deficitare în meniu.



1. Ridichea are efect laxativ, această legumă, datorită conținutului de fibre alimentare, contribuie la reglarea tranzitului intestinal, eliminarea constipației, curățarea colonului și resetarea metabolismului per ansamblu.



2. Introdusă în meniu, ridichea roșie ajută la slăbit, deoare conține foarte puține calorii, reduce senzația de foame ,,neastâmpărată” și, în același timp, hidratează organismul, datorită conținutului său de apă. Acest lucru neapărat va reduce pofta de mâncare, iar organismul va începe să ardă calorii din rezervele proprii. La prânz și la cină, poți începe masa cu o porție mică (1 cană) de salată de ridiche roșie.



3. Astfel, vei consuma mai puține calorii la masa respectivă.



4. În același timp, vei încărca organismul cu o serie de beneficii pentru sănătate.



Ridichea roșie abundă în vitamina C. De asemenea, ridichea roşie are proprietăţi excelente antibacteriene, antivirale, antitumorale şi anti-colesterol.



Ridichea roșie curăță ficatul și căile biliare, luptă cu infecțiile urinare, are acțiune diuretică și detoxifiantă asupra organismului.



Dacă vei consuma ridichea proaspătă în salate de crudități, cu țelină verde sau pătrunjel, vei elimina producerea de gaze în exces, în tractul digestiv. Și nu uita că este important să faci și mișcare, pentru că acest lucru te va menține mereu în formă.

sursa