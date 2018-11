Leguma care ţine cancerul la distanţă. Şi tu o ai în cămară

Această legumă este o sursa de vitamina C, care ajuta la combaterea formarii radicalilor liberi, care sunt inclusi pe lista cauzelor aparitiei cancerului.

In anul 2004, in urma unui studiu, s-a descoperit ca persoanele care consumau peste 10 g/zi de ceapa sau usturoi aveau un risc mai mic de cancer decat cei care consumau mai putin de 2,2 g.



Desi mecanismele prin care compusii inhiba cancerul sunt inca necunoscute, o posibila ipoteza include inhibarea cresterii tumorii si a mutagenezei.



