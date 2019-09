Laura Codruța Kovesi: ”Este o victorie a românilor care au susținut lupta anticorupție”

Laura Codruța Kovesi a afirmat, la Realitatea TV, că victoria de astăzi reprezintă o recunoaștere a activității în sistemul de justiție românesc, precum și o victorie a românilor care au susținut lupta anticorupției.

”Este o procedură în derulară, ea nu a fost finalizată. Pasul de astăzi a fost un pas important și m-a bucurat votul pe care l-am obținut însă pentru a face mai multe declarații trebuie să așteptăm finalizarea procedurii și o decizie oficială”, a afirmat Laura Codruța Kovesi.

”Este un vot foarte important, care este dat ca o recunoaștere a activității întregului sistem de justiție din România, este practi o reușită a tuturor românilor care au susținut lupta anti-corupție. Cred că este un vot de încredere și de susținere a unei societăți care a susținut statul de drept și valorile europene. Este un momenent în care toți magistrații din România să aibă o motivare să continue lupta anticoruție, să apere independența justiției și să constientizeze că profesionalismul și consecventa sunt foarte importante pentru a reuși”, a completat acesta.

Laura Codruța Kovesi a mai spus că nu are de transmis nimic în mod special politicienilor sau Guvernului. Conform acesteia, este o procedură profesională din punctul ei de vedere pentru că nu este singura care și-a depus candidatura.

”Nu cred că noi ca magistrați trebuie să transmitem ceva sau cel puțin eu nu cred că trebuie să transmit ceva politicienilor sau guvernaților. Nu comentez ce zice doamna prim-ministru, am comentat doar ceea ce eu am făcut cu privire la situați din aceste dosare. Există o decizie a ÎCCJ în urma căreia măsurile care au fost luate au fost anumate. Motivarea deciziei instanței supreme este destul de clară și este cunoscut, în ce privește anumite acșiuni disciplinare ele au fost finalizate definitiv și nu am de gând să intru în controversă cu niciun fel de persoană publică pentru că nu mi se pare normal să îmi transmit mesaje în presă cu alte persoane”, a încheiat Laura Codruța Kovesi.

Urmărește declarația făcută de Laura Kodruța Kovesi:

Laura Codruta Kovesi a fost votată în Consiliul UE pentru funcția de șefă a Parchetului European, în ciuda opoziției guvernului României.

Kovesi este prima persoană care va ocupa această funcție, nou înființată.

”Candidata noastră a obținut 17 voturi din 22 de voturi exprimate. Este o victorie categorică”, a scris pe Facebook europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan. ”Este o victorie imensă pentru România, la care a contribuit decisiv Președintele Klaus Iohannis, alături de liderii și europarlamentarii PNL care au făcut un lobby intens pentru Laura Codruța Kovesi”, a precizat PNL într-un comunicat.