Lasă un pahar cu apă, sare şi oţet în cameră 24 de ore. Vei observa schimbări uimitoare

Cu totii ne dorim sa avem casa sigura din punct de vedere energetic, insa nu intotdeauna reusim. Cand simti ca ceva este in neregula cu casa ta, acest truc te ajuta sa o energizezi.

Ai nevoie de:



– un pahar complet transparent



– otet alb



– sare grunjoasa



– apa

Instructiuni:



Amesteca toate ingredientele in paharul transparent pe care apoi il lasi timp de 24 de ore in casa, de preferat in camera in care petreci cel mai mult timp. Asaza-l intr-un loc in care ceilalti nu-l pot vedea, pentru a absorbi energiile negative.



Verifica din cand in cand reactia solutiei, este posibil ca nivelul apei sa creasca si sa dea pe jos.



Dupa 24 de ore, spala paharul si repeta procedeul. Poti pune pahare peste tot in casa si sa repeti pana cand apa nu mai da pe dinafara. Acesta este un semn ca ai curatat casa de vibratiile negative.



