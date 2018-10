De ce tace Iohannis în timp ce PSD-ALDE desființează DNA

Iohannis, niciun cuvânt despre OUG 92/2018, la mai bine de 48 de ore de la emiterea ordonanței

Președintele Klaus Iohannis, aflat într-o vizită de patru zile în Italia, nu a comentat în niciun fel Ordonanța de urgență de luni a Guvernului PSD-ALDE, despre care magistrații și societatea civilă spun că va destructura activitatea DNA. Tot mai multe voci critică tăcerea lui Iohannis, deși au trecut două zile de la emiterea OUG-ului toxic pentru sistemul judiciar.

Președintele Klaus Iohannis își continuă nestingherit vizita din Italia, care ar urma să se încheie miercuri. Deși a avut mai multe întâlniri cu presa și cu comunitatea românească din Peninsulă, Iohannis nu a scos niciun cuvânt despre OUG-ul pentru legile justiției.

"Klaus Iohannis vorbește triumfalist și încurajator la Roma despre unitatea și pacea socială atotstăpânitoare în România. Asta în vreme ce președintele PSD și președintele Camerei Deputaților, penalul Dragnea Nicolae Liviu, își pune, pe mai departe, nestingherit, în aplicare planul de a transforma țara într-o democrație originală, după modelul Recep Erdogan, așa cum nu îndrăznise să facă nici măcar Ion Iliescu, la începutul anilor 90", scrie criticul Mircea Morariu pe platforma Contributors.ro.

Ordonanța de urgență care modifică legile Justiției riscă să arunce în aer parchetele. DNA și DIICOT ar putea rămâne fără zeci de procurori. Sau, după unele interpretări, fără niciunul.

Ordonanța de urgență riscă să trimită acasă zeci de magistrați și să desființeze DNA - o spune și Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale. Acesta consideră că efectele OUG sunt inadmisibile și de neimaginat.

De aceeași părere este și judecătorul Cristi Danileț care spune că ministrul Justiției își subordonează procurorii, iar recenta Ordonanță întoarce România cu 15 ani în urmă, pe vremea lui Adrian Năstase.

"Deocamdată, apostolul păcii sociale, președintele Klaus Iohannis tace. În pofida faptului că Guvernul României a încălcat în numeroase paragrafe Constituția României. Mai e dl. Iohannis garantul aplicării Constituției? Treziți-vă din primejdiosul dvs. Somnuleț de după-amiază, domnule președinte!", îl critică Morariu pe Iohannis.

Un mesaj ironic publicat de jurnalistul Lucian Mîndruță a strâns zeci de comentarii și aprecieri pe Facebook:

"Aloo, stati linistiti la locurile voastre! Sunt sigur ca presedintele Iohannis urmareste cu atentie situatia", scrie Lucian Mîndruță.

La începutul lunii iulie 2018, Klaus Iohannis a emis decretul de revocare a Laurei Codruţa Kovesi de la conducerea DNA, conformându-se rapid unei decizii a CCR care nu preciza termenul de conformare.

La momentul respectiv, președintele a fost criticat că nu a ieșit personal să facă anunţul ci a trimis-o în fața presei pe Mădălina Dobrovolschi, purtătorul de cuvânt al Cotroceniului.

Şeful statului a atras atunci atenţia că "indiferent de numele procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, această instituţie are obligaţia să-şi continue activitatea în mod profesionist, la cel mai înalt nivel de performanţă".

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) analizează, miercuri, situaţia creată în sistemul judiciar după intrarea în vigoare a noii OUG pentru modificarea legilor justiţiei, ordonanţă care riscă să blocheze activitatea DNA şi DIICOT.

Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea legilor Justiţiei, publicată la o zi după ce a fost adoptată, vine cu o nouă lovitură la adresa DNA. Este vorba de un articol aparent banal, care-i obligă pe procurorii DNA să dea concurs în fata secţiei pentru procurori din CSM.

Activitatea DNA ar putea fi paralizata ca urmare a puneri în practică a articolului care spune că: "Pentru a fi numiti in cadrul DNA, procurorii trebuie să nu fi fost sanctionaţi disciplinar, să aiba o bună pregatire profesională, o conduită morala ireproşabilă, cel puţin 10 ani vechime în funcţia de procuror sau judecător şi să fi fost declarati admisi in un urma unui CONCURS organizat de catre comisia constituita in acest scop".

Variantele pe care CSM le poate lua în discuţie ar fi ori ca reglementarea să se aplice chiar de la publicarea ordonaţei şi deci toţi procurorii DNA trebuie sa plece, ori să se aplice pe viitor, dar există riscul ca dosare întocmite de procurori care nu trec examenul să fie afectate.