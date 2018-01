Ion Cristoiu, despre declaraţia 600: "ANAF a pornit o hăituială împotriva oamenilor normali"

Ion Cristoiu a vorbit, la Realitatea TV, despre propriile experienţe cu ANAF-ul, apreciind că declaraţia 600 este "o hăituială împotriva oamenilor nevinovaţi", dând exemple de situaţii absurde pe care a avut ocazia să le trăiască, în relaţia cu ANAF-ul.

Jurnalistul a explicat că, în viziunea sa, declaraţia 600 este "o hăituială a oamenilor nevinovaţi".

"Eu sunt pensionar şi nu mă descurc cu declaraţia 600, singurele scrisori primite de mine în aceste zile sunt cele de la ANAF. Am aflat că, deşi pensionar, trebuie să completez declaraţia 600. Am chemat o contabilă în ajutor şi i-am spus, când m-a îndemnat să o completez, acum câteva zile, că vor renunţa la ea. Miros eu că renunţă la ea.

În ultima vreme ANAF-ul a pornit o hăituială a oamenilor normali. În fiecare an, din drepturile de autor, completez declaraţia de venit. Instituţiile care îmi dau bani trimit şi ele la ANAF o declaraţie de venit. Vine o regularizare. Nu am primit nici până acum pentru anul trecut..am emoţii....mi-au trimis probabil pe undeva şi nu am primit...

În 2013 am completat pentru 2012, mi-a venit să plătesc impozitul şi l-am plătit. Anul trecut m-am trezit că nu am plătit contribuţiile sociale pe 2012. Declaraţia 600 e o hăituială a oamenilor nevinovaţi.

M-am trezit, la o lună după ce primisem regularizarea şi am plătit-o, cu un alt plic, în care mi se cerea să plătesc 4 lei pentru plicul precedent", a explicat Cristoiu.