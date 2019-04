Iohannis: "PSD folosește drama deținuților pentru a justifica asaltul asupra justiției"

Președintele Klaus Iohannis susține că PSD încearcă, în mod jalnic, să se folosească de tragedia a doi foști deținuți politici pentru a-și legitima asaltul asupra justiției.

"Din delegația PSD au făcut parte și doi foști detinuți politici. Am auzit două povești de viață cutremurătoare. Torționarii comuniști trebuie trași la răspundere și este obligatoriu să suporte consecințele pentru faptele lor. Dar, trebuie să spun că încercarea PSD de a se folosi de cei doi dizidenți pentru a legitima atacul asupra justiției este jalnică. Nu îmi imaginez că cineva care a fost nedreptățit în perioada comunistă își dorește altceva în afară de o justiție dreaptă. Deci, convoc acel referndum din 26 mai", a declarat președintele Iohannis.

"Justiția a ajuns în acest hal din cauza PSD. Oamenii se tem că PSD va subjuga justiția. PSD este vinovat că România nu s-a dezvoltat mai mult și mai bine. Am discutat și despre referendum și am reiterat așteptările mele în ce privește acțiunea Parlamentului. Am subliniat că aștept un răspuns cât se poate de rapid și pozitiv din partea Parlamentului la scrisoarea mea de consultare. În consecință, este nevoie de referendum și vom avea referendum pe 26 mai", a spus Klaus Iohannis, după consultările cu PSD de la Cotroceni.

”ALDE nu este interesat de un dialog cu președintele României. ALDE nu e interesat de situația justiției din România”, a completat președintele României, Klaus Iohannis.

Vă prezentăm în continuare transcrierea declarației de presă:

Bună ziua! Astăzi am continuat seria de consultări cu partidele politice. Au venit la consultări cei delegați de la PSD, am avut o discuție pe justiție, mai exact pe modificările legilor justiției, despre abordarea generală. Cred că nu este o surpriză pentru nimeni dacă spun că opiniile lor cu ale mele sunt destul de diferite despre aceste chestiuni.

După părerea mea, justiția a ajuns în situația în care este acum din vina PSD. PSD dă un asalt asupra justiției constant, intens, de la începutul mandatului lor. PSD este vinovat că despre justiție se discută foarte mult, foarte mult în termeni de îngrijorare și de preocupare. Românii sunt îngrijorați, se tem că PSD va subjuga politic justiția românească, cum sunt convins că PSD este vinovat că România nu s-a dezvoltat mai mult, PSD este vinovat că România nu s-a dezvoltat mai bine.

Am discutat, foarte pe scurt, și despre referendum, fiindcă este un referendum în continuare cu tema centrală, cu preocuparea principală justiție și am reiterat așteptările mele în ceea ce privește acțiunea Parlamentului, am subliniat că aștept un răspuns cât se poate de rapid și pozitiv din partea Parlamentului la scrisoarea mea de consultare.

În consecință, este nevoie de referendum și vom avea referendum pe 26 mai. Din delegația pesedistă au făcut parte și două persoane, foști deținuți politici. După partea oficială de consultare, mi-am făcut timp și i-am ascultat pe cei doi. Am auzit două povești de viață cutremurătoare și pot să reiterez ce am mai spus: torționarii comuniști trebuie să fie trași la răspundere și să suporte consecințele legii pentru faptele lor. Dar, trebuie să spun în același timp că încercarea PSD de a se folosi de necazul acestor doi foști deținuți politici pentru a-și legitima asaltul asupra justiției este o încercare de-a dreptul jalnică. Nu-mi imaginez că cineva care a fost neîndreptățit în perioada comunistă, cineva de care și-au bătut joc comuniștii, cineva care a trăit în perioada comunistă îți dorește altceva decât o justiție independentă și o justiție dreaptă. Și pentru că românii trebuie să dea un răspuns asaltului pesedist asupra justiției, convoc acel referendum din 26 mai.

Ar fi trebuit, tot astăzi, să participe la consultări și ALDE, reprezentanții ALDE. Ei n-au venit. ALDE nu este interesat de un dialog cu Președintele României, ALDE nu este preocupat nici de situația justiției din România. Vă doresc o zi bună!”

Discuțiile din președintele Iohannis și delegația PSD a durat în jur de 45 de minute. După încheierea discuțiilor cu delegația PSD, șeful statului a ținut să discute doar cu cei doi deținuți politici.

Președintele Iohannis le-a transmis lui Marin Iancu și Ioan Munteanu că se bucură că PSD i-a trimis la Cotroceni pentru consultări.

După consultările cu președintele Iohannis, Eugen Nicolicea l-a atacat pe Procurorul General Augustin Lazăr. Acesta a afirmat că este însoțit de doi deținuți politici pentru că invitația președintelui a vizat problemele din justiție și nu a fost strict pe tema referendumului.

Nicolicea a precizat că cei doi deținuți politici au sugerat o întrebare pentru președintele Iohannis: ”dacă la 30 de ani de la Revoluție este normal ca torționari sau apropiați ai torționarilor pot să ocupe funcții de conducere”.

"Dânșii au fost deținuți politici și au fost în închisoarea de la Aiud. Știți ce au suferit acolo. Domnul Marian Iancu este și revoluționar. Fiica domniei sale a fost împușcată mortal. Ținând cont că invitația președintelui a fost cu privire la justiție și nu doar la referendum, reamintesc că Ministerul Public se ocupă și de respectarea drepturilor și libertăților. Faptul că MP este condus de procurorul general considerăm că nu ar fi fost bine ca de această chestiune să se ocupe domnul Augustin Lazăr",a declarat Eugen Nicolicea la ieșirea de la consultările de la Cotroceni.

De asemenea, Eugen Nicolicea a afirmat vineri, după consultările de la Cotroceni cu Klaus Iohannis, că Parlamentul va aviza favorabil solicitarea președintelui de a demara referendumul din 26 mai.

„Parlamentul va aviza favorabil solicitarea președintelui de a demara un referendum consultativ, care nu va avea efecte decizionale, cu recomandările care au fost făcute acolo, care nu erau decât citate din Constituție, din deciziile CCR și recomandările Comisiei de la Veneția, rămânând președintelui dreptul de a-l demara, de a pune întrebarea și responsabilitatea pentru această acțiune, Parlamentul neavând niciun fel de atribuție efectivă în acest referendum”, a spus Nicolicea.

Klaus Iohannis i-a cerut lui Eugen Nicolicea să iasă de la consultările purtate la Palatul Cotroceni pe tema Justiției, vineri dimineață. Șeful Statului a dorit să rămână singur la discuții cu cei doi foști deținuți pe care Liviu Dragnea i-a trimis la întâlnirea de la Cotroceni într-o tentativă de a-l pune pe Iohannis într-o lumină proastă.

Joi au avut loc consultările cu liderii Opoziției

Iohannis a avut joi consultări cu reprezentanţii PNL, USR, PMP, UDMR şi cu cei ai grupului minorităţilor naţionale, la finalul cărora Klaus Iohannis a afirmat că toţi cei care au participat la discuţii au "îmbrăţişat" ideea organizării unui referendum.

Klaus Iohannis a declarat, joi seară, la finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni cu liderii Opoziției, că discuțiile au avut ecou și că a decis că, după ce Parlamentul îi va răspunde scrisorii de consultare pe care a trimis-o, va formula și întrebările pentru referendumul pe Justiție. "Cred că românii au dreptul să dea răspuns acestui asalt pedsedist asupra justiției", a subliniat șeful statului.

"Am primit in aceasta dupa amiaza delegatiile PNL, USR, PMP, UDMR si pe cea a minoritatilor nationale. Am discutat despre situatia justitiei. Toti cei prezenti s-au aratat ingrijorati de evolutia din zona justitiei. Le-am spus direct ca, dupa mine, acest asalt al PSD-ului asupra justitiei trebuie sa primeasca un raspuns din partea romanilor, iar acesta este un referendum. Toti participantii din aceasta dupa amiaza au imbratisat ideea organizarii unui referendum. Asta ma bucura", a declarat Klaus Iohannis.

"Intre timp, am trimis scrisoarea de consultare Parlamentului, astept in termenul legal un raspuns. Am abordat si alte teme cu care au venit delegatiile. Consultarile s-au desfasurat intr-o atmosfera foarte buna. Toti cei care au participat isi doresc, ca si mine, un referendum. Cred ca romanii au dreptul sa dea raspuns acestui asalt pedsedist asupra justitiei. Si mai cred ca, indiferent de optiunile politice ale romanilor, cu totii ne dorim o Romanie cu o justitie independenta, dreapta, scoasa de sub influenta politicului.

Am discutat si despre teme. Toti au fost de acord ca sunt teme de actualitate din justitia romaneasca", a mai spus seful statului.

Totodata, presedintele a asigurat ca, după ce Parlamentul îi va răspunde scrisorii de consultare pe care a trimis-o, va formula și întrebările pentru referendumul pe Justiție.

"Dupa ce voi primi raspunsul Parlamentului, voi formula intrebarile", a incheiat Iohannis.