Iohannis face MARELE ANUNȚ, după consultările de la Cotroceni pe referendum

Iohannis, ANUNȚ de ultimă oră, după consultările de la Cotroceni

Președintele Klaus Iohannis a declarat, cu puțin timp în urmă, la finalul consultărilor de la Palatul Cotroceni, că discuțiile de astăzi au avut ecou și că a decis că, după ce Parlamentul îi va răspunde scrisorii de consultare pe care a trimis-o, va formula și întrebările pentru referendumul pe Justiție. "Cred că românii au dreptul să dea răspuns acestui asalt pedsedist asupra justiției", a subliniat șeful statului.

"Am primit in aceasta dupa amiaza delegatiile PNL, USR, PMP, UDMR si pe cea a minoritatilor nationale. Am discutat despre situatia justitiei. Toti cei prezenti s-au aratat ingrijorati de evolutia din zona justitiei. Le-am spus direct ca, dupa mine, acest asalt al PSD-ului asupra justitiei trebuie sa primeasca un raspuns din partea romanilor, iar acesta este un referendum. Toti participantii din aceasta dupa amiaza au imbratisat ideea organizarii unui referendum. Asta ma bucura", a declarat Klaus Iohannis.

"Intre timp, am trimis scrisoarea de consultare Parlamentului, astept in termenul legal un raspuns. Am abordat si alte teme cu care au venit delegatiile. Consultarile s-au desfasurat intr-o atmosfera foarte buna. Toti cei care au participat isi doresc, ca si mine, un referendum. Cred ca romanii au dreptul sa dea raspuns acestui asalt pedsedist asupra justitiei. Si mai cred ca, indiferent de optiunile politice ale romanilor, cu totii ne dorim o Romanie cu o justitie independenta, dreapta, scoasa de sub influenta politicului.

Am discutat si despre teme. Toti au fost de acord ca sunt teme de actualitate din justitia romaneasca", a mai spus seful statului.

Totodata, presedintele a asigurat ca, după ce Parlamentul îi va răspunde scrisorii de consultare pe care a trimis-o, va formula și întrebările pentru referendumul pe Justiție.

"Dupa ce voi primi raspunsul Parlamentului, voi formula intrebarile", a incheiat Iohannis.