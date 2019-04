Intri în pământ de rușine când afli ce fac acești bătrâni: "N-am vrut să facem XXX"

Cuplul acesta de bunici putea să fie într-un parc, să-și plimbe nepoții, dar el și ea au ales altceva. Astfel, la aproape 70 de ani, cei doi apar într-un film erotic. „Prima dată când am făcut dragoste, el a zis: Eu o fac altfel", a spus ea despre "stilul" lui de-a o cuceri. Aceasta e povestea lor incredibilă despre cum au ajuns vedete în lumea filmelor pentru adulți.

John și Annie au aproape 70 de ani și tocmai și-au lansat un film pornografic. Ei i-au spus "Soulsex' și e primul film de această factură care prezintă sexul la vârsta bătrâneții. "Aveam niște credințe complet greșite despre responsabilitățile mele în ce privește sexul", a spus ea. Asta i-a făcut să muncească cu bucurie la acest titlu.

"Clar am avut emoții, mai ales când am ajuns acolo și am văzut numărul de oameni implicați în filmare!", au declarat cei doi despre cum a fost să facă sex în fața a numeroși oameni care au participat la filmare. "N-a fost niciodată intenția noastră să facem «porno» (...) am vrut să facem un film instructiv ca să împărtășim experiențele noastre și altor oameni care se hotărâseră deja că trebuie să existe o cale mai bună", au mai spus ei.

De ce doi bătrâni au ajuns să joace în filme XXX la vârsta asta?

Cei doi au spus c-au fost motivați de toți cei care le-au spus că nu pot face un film pentru adulți.

"(Ni s-a tot spus) că activitatea sexuală trebuie să scadă pe măsură ce cuplurile îmbătrânesc; că e firesc ca bărbații mai în vârstă să-și piardă capacitatea de a avea erecții satisfăcătoare; că femeile își pierd capacitatea de a se autolubrifia pe măsură ce îmbătrânesc; că un cuplu mai în vârstă nu are nevoie de conexiune sexuală; și, în cele din urmă, că nu e firesc pentru un cuplu în vârstă să-și exploreze reciproc corpurile și să facă sex oral", au afirmat aceștia.

Pentru toate aceste prejudecăți, dar și pentru alți bătrâni interesați să-și continue viața sexuală, ei au muncit la acest film și l-au produs împreună cu Erika Lust, o cunoscută producătoare de filme pentru adulți. Acum, ei speră că vor inspira și alte cupluri similare să facă la fel, să-și continue viața.

"Gata cu aderența la acele vechi jurăminte religioase cu «la bine și la rău, până când moartea ne va despărți»", au conchis cei doi.