Sorina Pintea, după ce 3 oameni au murit la Institutul Marius Nasta: Nu putem da vina pe bacterie!

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă susţinută la Cluj, că pacienţii care au murit în ultima vreme la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" aveau comorbidităţi şi că nu doar bacteriile sunt responsabile de decesul acestora, menţionând că a fost de acord cu închiderea blocului operator de la această instituţie sanitară.

"Există infecţii asociate nu numai în România, cred că şi în Israel şi în toată lumea aceasta. (...) Aceşti pacienţi care au decedat la "Marius Nasta" erau pacienţi cu multiple comorbidităţi, cu prognostic rezervat încă de la internare în Marius Nasta. Să nu uităm că în acel spital vin foarte multe cazuri grave din ţară, în faze terminale, deci nu putem da vina pe bacterie că a ucis pacienţii, nici vorbă; erau pacienţi taraţi, cu prognostic rezervat din start", a spus Sorina Pintea, în conferinţa de presă susţinută alături de preşedintele European Federation of NeuroRehabilitation Societies (EFNR), prof. dr. Dafin Mureşanu.

Aceasta a mai spus că a fost de acord cu închiderea blocului operator de la Institutul "Marius Nasta".

"Am fost informată şi am fost de acord cu închiderea blocului operator şi mi se pare absolut normal să luăm aceste decizii atunci când situaţia o cere, la fel cum am închis până acum şase sau şapte clinici estetice. Până la urmă trebuie să facem odată ordine în sistem şi să facem ceea ce trebuie; avem reguli, să le aplicăm", a subliniat Sorina Pintea.

Peste 200 de medici neurologi şi speakeri dezbat, joi şi vineri, la Cluj, aspecte care ţin de tratarea bolilor neurologice, în special a accidentului vascular cerebral, iar printre participanţi se numără şi ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.

"Un nou eveniment de top, pentru neurologia românească, Şcoala Doctorală de Neuroştiinţe va reuni la Cluj Napoca, în perioada 21-22 februarie 2019, elite ale neurologiei mondiale într-o amplă dezbatere tematică, menită să aducă în prim plan cele mai recente rezultate obţinute în domeniul cercetării ştiinţifice medicale din domeniul neurologiei. Cu această ocazie, se va pune un accent deosebit pe "Acţiunea prioritară pentru tratamentul intervenţional al AVC", program al Ministerului Sănătăţii. (...) În cadrul evenimentului de la Cluj Napoca vor fi prezenţi peste 200 de medici neurologi şi speakeri de top din ţări precum SUA, Austria, Germania, Israel, Elveţia, Ungaria, Italia şi România. Această amplă manifestare va include şi o sesiune specială, joi, 21 februarie, ora 15, Sala Multimedia Auditorium a UMF Iuliu Haţieganu din str. Victor Babeş, Nr 8 din Cluj Napoca, la care va participa Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, preşedintele WSO, prof.dr. Michael Brainin, preşedintele SSNN şi al European Federation of NeuroRehabilitation Societies (EFNR), prof.dr. Dafin Mureşanu", se arată într-o informare transmisă, miercuri, de organizatorii evenimentului.

Sursa: agerpres.ro