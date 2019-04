Incendiu de vegetație, lângă calea ferată! Mai multe trenuri, oprite în județul Brașov

Între stațiile Bod și Feldioara, pompierii au intervenit, în această după-amiază, pentru stingerea unui incediu de vegetație care, din cauza vântului, s-a extins și în zona căii ferate.

Pentru interventia in siguranta a pompierilor, in zona caii ferate, 3 trenuri de calatori au fost oprite temporar, in garile Brasov si Feldioara.

S-a intervenit cu 3 autospeciale cu apa si spuma pentru stingerea incendiului. Au fost afectate si traversele de calea ferata.

A fost intrerupta alimentarea cu energie electrica pe tronsonul Bod. Suprafața afectată este de peste șapte hectare.

Detalii pe Realitatea de Braşov.