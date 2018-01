În anul 2018, trei zodii au numai necazuri și probleme. Te afli printre ele?

FOTO EXPLICATIE: Horoscop 26 decembrie. Destinul unei zodii pare scris cu AUR. În schimb, lacrimi şi amar pentru...

Anul 2018 nu le aduce bucurii tuturor zodiilor. Necazurile și lipsuri vor fi la tot pasul. Iată care sunt zodiile pentru care preveziunile nu sunt atât de colorate!

Zodiile care au numai necazuri și probleme în 2018: BERBEC

Anul 2018 va fi un an negru în cazul tău de la un capăt la altul. Ești pus în față unor decizii grele, în care trebuie să fii ferm. Problema e că nu știi încotro să o apuci, lucru care te va destabiliza complet. Ești dezorientat și nu prea e nimeni prin preajma care să îți vină în ajutor. Vei avea probleme cu banii și te vei vedea nevoit să vinzi un bun, poate un teren sau un imobil că să te redresezi. E un an greu, un an trist, care va lasă în urmă urme adânci.

Zodiile care au numai necazuri și probleme în 2018: TAUR

Începul anului nu este tocmai favorabil pentru tine. Primești veste unui diagnist crunt, care te vizează fie pe tine, fie pe cineva drag, din familie. Din păcate, nu prea ai pe ce umăr să te sprijini, deoarece prietenii nu îți vor fi alături. Va trebui să iei decizii grele în acest an, iar dacă nu vei avea tăria de a face față necazurilor care or să apară, riști să te alegi cu depresii grave.

Zodiile care au numai necazuri și probleme în 2018: SCORPION

Chiar dacă pare greu de crezut, în acest an vei suferi cumplit din dragoste. Iubești enorm, iar faptul că lucrurile nu merg între voi aşa cum ţi-ai dorit îţi sfâşie inima. În relaţia pe care o ai se produc certuri, sunt discuţii interminabile care nu aduc nimic bun, ba chiar duc la o despărţire dureroasă. De asemenea, suferi şi o pierdere financiară importantă, poate fi vorba despre nişte bani la care ai visat şi nu mai vin, lucru care îţi va da multe planuri peste cap.

sursă: kfetele.ro