Prima reacție a lui Ianis Hagi după victoria senzațională cu Anglia de la EURO 2019

Ianis Hagi a comentat victoria senzațională de la EURO 2019, România U21 - Anglia U21 4-2, cu ultimele două goluri ale "tricolorilor" antrenați de Mirel Rădoi marcate în minutele 89 și 90+3

"Gandul nostru a fost sa castigam. Stiam ca un egal ne facea viata grea cu Franta, trebuia sa castigam. Aveam sperante ca putem castiga, am mers pana la capat si am iesit invingatori. Am jucat doua meciuri, mai avem destule de jucat", a spus Ianis Hagi, autor al unuia dintre cele patru goluri, la TVR.

Reprezentativa U21 României a învins selecționata similară a Angliei, scor 4-2, în etapa a doua a grupei C de la Campionatul European de tineret.

România a condus de fiecare dată, englezii au revenit de două ori, însă jucătorii pregătiți de Mirel Rădoi au lovit decisiv prin Florinel Coman în ultimele minute.

Au marcat: Gray ’79 și Abraham ‘87 pentru Anglia U 21, respectiv Puşcaş ’76 (penalty), Ianis Hagi ’85 și Florinel Coman ’89 și ‘90+3 pentru România.