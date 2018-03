Horoscop 9 martie. Singura zodie cu noroc fantastic la bani! Se îmbogăţeşte peste noapte. Griji

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de vineri, 9 martie 2018.

Berbec



E o perioada buna pentru afaceri, asa ca, daca te gandesti sa faci o investitie, acum este momentul. Inainte de a da banii, insa, asigura-te ca nu ai nevoie de ei pentru altceva.



Taur



Astazi te preocupa relatia cu partenerul de viata. Ai cateva planuri de viitor, dar inca le mai analizezi. Seara vrei sa i le impartasesti si trebuie sa fie totul perfect.



Gemeni



Dimineata ai ceva de facut la locul de munca si ai nevoie de concentrare. Nu iti convine cand vezi ca cei din jur nu inteleg si te deranjeaza. Nu te enerva, mai bine gaseste-ti un loc in care sa poti sa iti faci treaba in voie.



Rac



Nu te chinui prea mult in incercarea de a-i face pe altii sa te accepte asa cum esti. Iti pierzi timpul degeaba. Tu ai stilul tau si uneori ceilalti nu inteleg asta, scrie Ziua de Cluj.



Leu



Abia acum realizezi ca partenerul a avut dreptate cand ti-a reprosat ceva si esti constient ca trebuie sa faci niste schimbari pentru a nu se repeta situatia.



Fecioara



Nu-ti vine sa crezi ceea ce afli astazi. Iti dai seama ca tot ceea ce credeai pana acum era complet fals. Calmeaza-te si vezi apoi ce poti face. Nu este totul pierdut.



Balanta



Ai foarte multe drumuri de facut astazi, dar nu vrei sa-ti petreci toata ziua prin oras. Organizeaza-te rapid: fa-ti un traseu bine gandit si misca-te cat mai repede.



Scorpion



Trezeste-te de dimineata daca vrei sa eviti aglomeratia din trafic, pentru ca ai de facut un drum in afara orasului. Mai ales ca trebuie sa ajungi la timp unde trebuie.



Sagetator



Te pregatesti sa participi la un eveniment emotionant pentru tine si cei din familia ta. Ceea ce se intampla astazi va schimba viata catorva persoane si asta te face sa vezi altfel lucrurile.



Capricorn



Fii mai optimist, nu te lasa descurajat de nereusita unui proiect, i se poate intampla oricui. Cere si ajutorul cuiva ca sa te asiguri ca nu mai faci totul de unul singur.



Varsator



Participi la un eveniment pe care l-ai asteptat de luni de zile. Nici nu mai ai emotii. Nici felicitarile pe care le primesti nu te mai misca. Intelegi ca de acum intri intr-o noua etapa.



Pesti



Ai de rezolvat o problema si inca nu stii exact cum. Nu duci lipsa de sfaturi, dar parca niciunul nu te multumeste. E simplu, asculta-ti instinctul!