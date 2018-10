Horoscop 5 octombrie. Zodia pentru care banii NU vor mai fi o problemă. O zi fabuloasă!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de vineri, 5 octombrie 2018.

Berbec



Renunti la pauza de masa pentru ca ai mult de munca si risti sa nu termini la timp ceva urgent. Iti iei, insa, revansa seara la evenimentul la care vei participa.



Taur



Te simti plin de energie si reusesti sa-i contaminezi si pe cei din jur. Dupa-amiaza primesti o veste care te pune pe ganduri, dar te linistesti imediat ce afli ca totul a fost o alarma falsa.



Gemeni



In sfarsit, poti rasufla linistit. Afli ca suma pe care o astepti de ceva vreme ti-a intrat in cont. Acum poti merge la cumparaturi fara sa mai faci atac de panica cand vezi preturile. Mai ales pe cele de pe facturile pe care ti le arata partenerul.



Rac



Ceea ce se intampla la munca te tine in tensiune cateva ore, dar reusesti, totusi, sa iti mentii calmul. Partea buna e ca experienta de astazi iti va fi de mare ajutor in viitor. Nu te lasa influentat de un zvon raspandit de o persoana necunoscuta, scrie Ziua de Cluj.



Leu



Ai promis unui prieten apropiat ajutorul si acum realizezi ca esti prins cu tot felul de activitati si nu mai ajungi la timp. Nu vrei sa il dezamagesti, asa ca revizuieste-ti lista de prioritati.



Fecioara



Agitatie, drumuri de facut si acte de semnat. Cam asa arata ziua de astazi. Abia pe seara o sa prinzi un moment de pauza. In viata personala, ai grija la unele persoane care isi cam baga nasul in relatia ta cu persoana iubita.



Balanta



Ai impresia ca nimic nu iti va merge bine astazi din cauza unei persoane care te-a lasat balta in ultimul moment. Pana la urma iti dai seama ca ai la cine sa apelezi, asa ca totul se se termina cu bine.



Scorpion



Sincer, ai cam pierdut timpul zilele trecute si acum esti nevoit sa te pui pe treaba. O sa fie o zi sacrificata, dar n-ai incotro. Partea buna e ca, spre seara, primesti niste laude din partea sefilor.



Sagetator



Daca nu te grabesti, risti sa intarzii la o sedinta foarte importanta si asta ti-ar putea afecta chiar si viitorul profesional. Sefii te asteapta sa discutati despre un proiect pe care urmeaza sa-l coordonezi.



Capricorn



Esti intr-o forma buna astazi, asa ca nu te sperie nici sedinta anuntata la final de program. Nici vorba sa te gandesti la vesti proaste.



Varsator



Vrei o pauza. De atata munca nu ai timp nici sa iti pui ordine in idei. Stii ca sefului nu-i pasa ca tocmai incepe weekend-ul, ci vrea sa stie cand e gata proiectul cu care te preseaza. Roaga pe cineva sa te ajute.



Pesti



Ai o zi grea la munca. Esti foarte solicitat, insa nu te poti plange pentru ca profiti din plin de ajutorul unor colegi cumsecade. Totusi, ai grija in ce proiecte te bagi, pentru ca risti sa nu mai ai timp si de viata personala.