Horoscop 31 ianuarie. DEZASTRU pe toată linia pentru această zodie. Ape tulburi

Iată ce vă rezervă astrele pentru ziua de joi, 31 ianuarie 2019.

Berbec



Esti invitat sa participi la un proiect important, dar descoperi ca cei cu care urmeaza sa lucrezi nu sunt cele mai potrivite persoane. Nu prea dispus sa risti.







Taur



Te-ai odihnit mult in ultimele zile si esti intr-o forma buna. Asta te face sa fii ceva mai activ decat de obicei.



Gemeni



Astazi parca te implici mai mult la job si lucrurile par sa se miste mai repede fata de pana acum. Vrei sa rezolvi acum totul pentru a nu avea ceva surprize la sfarsit de saptamana.



Rac



Nimic nu iti sta in cale astazi. Esti plin de energie si hotarat sa rezolvi cat mai repede toate treburile pe care le-ai tot amanat in ultima perioada.



Leu



Nu te intelegi nicicum pe un subiect cu cineva din familie si ajungeti sa va contraziceti ore in sir. Nu mai insista. Pana la urma, va realiza ca tu ai dreptate.



Fecioara



Primesti reclamatii de la prietenii care nu pot da de tine. Esti online, dar nu prea iesi din casa si nici nu raspunzi la telefon, scrie Ziua de Cluj. Ar fi bine sa incerci sa revii in lumea reala.



Balanta



Parca timpul se masoara altfel, astazi, pentru tine. Orice faci nu scapi de emotii si traiesti intens fiecare moment. Te relaxezi abia dupa ce primesti vestea mult asteptata.



Scorpion



Esti pe cale sa incepi un nou proiect care nu va fi usor de dus la capat, dar te va face sa te simti implinit. Seara primesti o veste bună.



Sagetator



Cand stii ca ai dreptate, nimic nu te poate face sa renunti. Asa se intampla si astazi si din cauza aceasta o sa ajungi sa te certi cu cineva.



Capricorn



Nu se intampla nimic deosebit astazi, asa ca ai timp sa te ocupi de tine, sa iesi la cumparaturi, sa te intalnesti cu prietenii.



Varsator



Ai foarte multe in plan astazi si nu stii daca vei face fata. Imparte totul in doua si roaga pe cineva din familie sa te ajute.



Pesti



Ai luat o decizie si nu te lasi influentat de nimeni si de nimic. Nici chiar partenerul de viata nu mai poate sa te faca sa te razgandesti.