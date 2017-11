Horoscop 3 noiembrie. O zi plină de neprevăzut. BANII se lasă aşteptaţi. Nelinişti, drame de familie

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de vineri, 3 noiembrie 2017.

Berbec



Te trezesti pus in fata unei situatii neobisnuite si nu prea stii cum trebuie sa reactionezi. Bazeaza-te pe intuitie si adapteaza-te din mers. Nu intra in panica.



Taur



Afli ceva ce te pune pe ganduri si intri in alerta: esti gata sa ii anunti si pe ceilalti. Ai rabdare, nu raspandi zvonuri neverificate. Inainte de a mai spune cuiva, incearca sa te asiguri ca este adevarat.



Gemeni



Te simti obosit. Nu fizic, ci psihic. Incerci zilnic sa ignori micile lucruri care te nelinistesc, dar cateodata nu se poate. Ai nevoie de o "cura" de liniste. Evita discutiile fara sens si refuza apelurile telefonice care te-ar putea enerva. Te vei simti mult mai bine!



Rac



Intervin niste schimbari in viata ta si nu toate iti convin. Nu te asteptai chiar la asa ceva si, pe moment, nu ai nicio reactie. Ai nevoie de timp pentru a analiza toate consecintele. Pana la urma, vei vedea ca nu e chiar atat de rau pe cat parea, scrie Ziua de Cluj.



Leu



Te gandesti serios sa porti o discutie cu cineva din familie care ti se opune mereu. Consideri ca ai lasat prea mult de la tine si nu mai vrei sa faci asta. Inainte de a spune ceva, ar fi bine sa ceri si parerea unei persoane neutre.



Fecioara



Ai primit un sfat bun, insa nu l-ai luat in seama. Acum realizezi cat ai gresit: se pare ca era cea mai buna solutie. Pe viitor, gandeste-te mai bine inainte sa spui "nu".



Balanta



Esti constient ca trebuie sa iei o decizie, dar nu te grabi. Pentru a nu ajunge sa regreti ceva, analizeaza lucrurile cu atentie. Nu uita sa te consulti si cu partenerul de viata. Dupa tine, va fi primul afectat.



Scorpion



Tot ce faci astazi, faci pe graba. Spre seara trebuie sa iei parte la un eveniment si te grabesti sa termini ce ai de facut. Totusi, incearca sa te concentrezi putin. Risti sa incurci unele lucruri si tot tu va trebui sa le pui la punct.



Sagetator



Banuiesti o persoana ca incearca sa obtina ceva de la tine si nu stii cum sa reactionezi. Nu fii paranoic, dar fii retinut pana te lamuresti cum stau lucrurile. Esti o persoana cu suflet mare si unii profita de asta...



Capricorn



Nu-ti ocupa toata agenda de program, astazi, pentru ca se va ivi un eveniment de ultim moment. Esti surprins, nu te-ai fi gandit ca se va intampla chiar acum. Important e ca te vei simti chiar foarte bine.



Varsator



Te tot uiti la ceas. Nu mai ai rabdare, te grabesti sa termini ce ai de facut ca sa poti pleca in weekend. Ai grija, totusi, ca ceea ce faci sa fie bine facut, altfel risti sa intri in niste incurcaturi.



Pesti



Cineva din familie iti cere sa faci ceva, dar faptul ca insista te cam deranjeaza. Incepi sa iti pui niste intrebari. Daca vrei sa te lamuresti, cel mai bine ar fi sa discuti despre asta deschis.