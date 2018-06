Horoscop 28 iunie. Singura zodie care dă lovitura! Noroc chior la bani

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de joi, 28 iunie 2018.

Berbec



La pranz vei fi nevoit sa iei parte la o discutie nu tocmai amicala. Anumite tensiuni acumulate la locul de munca rabufnesc, dar totul se va rezolva mai usor decat ai fi crezut. Vei avea timp sa-ti termini treaba pana la intalnirea programata spre seara.



Taur



Esti mult mai linistit decat de obicei, iar celor din jur nu le scapa asta. Spre finalul programului, insa, iti schimbi atitudinea dupa ce afli ca trebuie sa repari o greseala facuta de un coleg. Nu ar fi nicio tragedie daca n-ai fi nevoit sa stai peste program, scrie Ziua de Cluj.



Gemeni



Indrazneste sa dai curs unei invitatii primite din partea unui coleg pe care nu il cunosti foarte bine. O iesire la o cafea nu te poate afecta cu nimic, dimpotriva, e o buna ocazie sa mai socializezi si tu putin.



Rac



Nu incerca sa pari ceea ce nu esti, chiar daca asta te-ar putea ajuta sa ajungi repede acolo unde iti doresti. Te-ai supune la prea multe riscuri si nici nu ai avea constiinta impacata. Joaca cinstit!



Leu



Consideri ca un coleg a cam intrecut masura la locul de munca si vrei sa-i atragi atentia. Problema este ca, la sfarsitul zilei, realizezi ca nu s-a imbunatatit situtia. Nu te lasa afectat, nu poti schimba o persoana in cateva minute.



Fecioara



Esti obisnuit cu oameni care vor tot timpul ceva de la tine. Spre surprinderea ta, cunosti o persoana care nu are niciun interes ascuns. Nu fii paranoic. Ai grija cum te porti, nu pune intrebari incomode care ar pune pe fuga orice om normal...



Balanta



Se anunta o zi destul de linistita. Ai avut parte de niste saptamani agitate in ultima perioada, insa, incepand de astazi, lucrurile se linistesc. Vei reusi sa te odihnesti mai mult.



Scorpion



Termini, in sfarsit, un proiect mai vechi de care nu prea ai avut timp sa te ocupi. E ca o eliberare, pentru tine, mai ales ca acum urmeaza sa pleci intr-o vacanta mai exotica.



Sagetator



Chiar daca te grabesti si nu mai ai nici rabdare, nu lua o decizie pe fuga. Gandeste-te bine inainte de a spune ceva. Sunt lucruri pe care nu le mai poti repara ulterior, oricat ti-ai dori.



Capricorn



Unele lucruri nu se desfasoara exact asa cum ai stabilit, insa asta nu te face sa renunti, din contra, te ambitionezi si nu te lasi pana nu obtii rezultatul dorit.



Varsator



Esti in forma si gata pregatit sa incepi proiectul la care visezi de multa vreme. Te vor sustine mai multe persoane si acest lucru te va face sa fii mult mai increzator in reusita.



Pesti



Astazi este ziua discutiilor. La telefon. Abia termini o convorbire, ca te si suna cineva. Asa se intampla cand iti afisezi numarul de telefon unde nu trebuie. Fii mai discret.