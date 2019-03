Horoscop 26 martie. Zodia care scoate bani și din piatră seacă. Din ce dă, primește însutit!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de marti, 26 martie 2019.

Berbec



Esti gata sa te implici in ceva cu totul nou. Indiferent cat de clar pare totul, daca este vorba despre afaceri, cantareste cu atentie fiecare miscare.







Taur



In anumite situatii, ai tendinta sa te comporti ca un copil. Ai vazut ceva si vrei neaparat sa fie al tau, chiar daca stii foarte bine ca nu iti permiti financiar.



Gemeni



O veste buna primita de dimineata te binedispune. Acum stii ca vei reusi sa rezolvi cu succes ceea ce ai de facut la job.



Rac



Te deranjeaza cineva care insista sa iti aduca aminte de o greseala din trecut.



Leu



Esti putin cam agitat astazi. Ai primit o sarcina mai grea. Trebuie sa te ocupi de ceva ce este foarte important pentru seful tau, scrie Ziua de Cluj.



Fecioara



Ai o revelatie. Iti dai seama ca ceea ce cautai de atata vreme e chiar in fata ta.



Balanta



Esti foarte ocupat, in prima parte a zilei. Nu ai timp nici de pauze si nici la telefoane nu raspunzi.



Scorpion



Nu iti plac cei care se dovedesc a avea doua fete. Niciodata nu ai suportat barfa si te deranjeaza cu atat mai mult cu cat acum e vorba despre cineva apropiat tie.



Sagetator



Trebuie sa treci peste un hop astazi la locul de munca. Incearca sa-ti pastrezi calmul si vei vedea ca totul va merge asa cum ai planuit.



Capricorn



Ai facut o gafa la locul de munca. Ai spus ceva ce nu trebuia si acum te confrunti cu privirile indignate ale colegilor.



Varsator



Urmeaza cateva zile mai grele. Termenele limita se apropie si tu ai ajuns cu munca abia la jumatate.



Pesti



Apelezi la tot felul de mijloace pentru a-l convinge pe partener sa accepte ce i-ai propus, dar cu cat insisti mai mult, cu atat pare sa se impotriveasca.