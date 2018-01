Horoscop 23 ianuarie. Aceste 3 zodii vor avea MARI PROBLEME. Şi e abia începutul!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de marti, 23 ianuarie 2018.

BERBEC



Va framanta ceva si cereti parerea celor din jur. Va vor ajuta mult sfaturile lor, pentru ca unii va vor expune problema dintr-un alt unghi la care nu v-ati gandit pana acum.



TAUR



Este o zi minunata din toate punctele de vedere, dar va fi o zi plina. Aveti multe drumuri de facut, dar le faceti pe toate cu zambetul pe buze, scrie bucurestifm.ro.



GEMENI



Lipsa de atentie din partea persoanei iubite va da o stare de agitate. Va puneti prea multe intrebari, dar fara motive reale de ingrijorare. Este doar o perioada stresanta.



RAC



Din punct de vedere personal, se anunta o zi speciala. Atat familia, cat si prietenii pun la cale ceva special pentru voi, ceva ce va intari relatiile dintre voi si cei apropiati.



LEU



Astazi totul depinde de felul vostru de a fi. Daca sunteti o persoana organizata si care respecta termenele limita, ziua va fi incununata de succes. Pe de alta parte, cei care viseaza cu ochii deschisi se vor lovi de realitate.



FECIOARA



Veti descoperi noi oportunitati in sfera profesionala, astfel incat cariera voastra poate lua avant. Veti fi creativi la munca si va veti exprima cu mare usurinta.



BALANTA



Intrati intr-o perioada in care o sa aveti parte de victorie dupa victorie. Nu numai ca o sa castigati fiecare lupta, ci intreaga batalie. O sa aveti motive sa sarbatoriti.



SCORPION



Va puteti astepta la un succes rasunator astazi. Intalniti o persoana pe care o considerati foarte simpatica si pe aceeasi lungime de unda cu voi si discutati ore in sir despre un domeniu care va intereseaza pe amandoi.



SAGETATOR



Vizita surpriza a unui vechi sau fost amic va schimba planurile. Nu ati discutat de multa vreme cu acesta, iar ultima convorbire nu a fost una cu un ton obisnuit.



CAPRICORN



O zi frumoasa se anunta pentru voi. Veti rezolva cu usurinta lucrurile care pana acum pareau fara solutie.



VARSATOR



Doriti sa faceti schimbari in cariera. Atentie insa sa nu le faceti doar de dragul schimbarii, si sa fie cu adevarat in beneficiul vostru.



PESTI



Minciuna si jumatatile de adevar nu au niciodata picioare lungi. Reflectati asupra celor spuse cuiva drag si remediati situatia cat inca nu e prea tarziu.