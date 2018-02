Horoscop 18 februarie. Ziua în care parcă ţi se resetează viaţa. Noroc chior, mai ales la bani!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de duminica, 18 februarie 2018.

BERBEC



Va indreptati atentia catre partenerul de viata si o sa va apropiati mai mult.



TAUR



Faceti primul pas pentru ceva ce va aduce o schimbare in viata voastra. Este una buna, drept pentru care toata ziua o sa fiti cu zambetul pe buze.



GEMENI



Emotiile de care aveti parte isi vor pune amprenta asupra voastra toata saptamana urmatoare.



RAC



Va place sa iubiti si sa va simtiti iubiti, iar astazi veti demonstra acest lucru din plin. Veti face declaratii si veti primi la randul vostru complimente si vorbe frumoase.



LEU



Uneori aveti nevoie sa petreceti putin timp singuri pentru a va face ordine in ganduri, dar si in viata. S-au adunat mult prea multe lucruri de facut si simtiti ca nu mai iesiti la capat.



FECIOARA



De ceva timp ati fost ocupati cu slujba si ati ignorat orice altceva in jur. Acum v-ati eliberat de sarcinile mari si va puteti relaxa, scrie bucurestifm.ro.



BALANTA



Aveti ocazia sa intalniti o persoana care ar putea avea un impact semnificativ asupra carierei voastre. Chiar daca priviti cu neincredere, sansele sa avansati in plan profesional sunt destul de mari.



SCORPION



Este posibil sa primiti ceva vesti din strainatate zilele acestea. Chiar daca nu ati mai tinut legatura cu persoana respectiva, informatiile primite pot duce catre castiguri financiare consistente.



SAGETATOR



Compania prietenilor va ofera multa liniste. Va bucurati din plin de prezenta oamenilor dragi, aflati informatii utile pentru voi si evadati din rutina zilnica.



CAPRICORN



O zi plina de relaxare pentru voi. Este un bun prilej sa va ocupati de sanatate, poate sa incepeti o dieta sau sa faceti o vizita la un salon de infrumusetare.



VARSATOR



Ziua va aduce multa bucurie si activitati interesante pentru voi. Iesiri cu prietenii, poate mergeti la o petrecere sau asistati la un eveniment important in familie, toate va vor da o stare de bine.



PESTI



Va implicati in tot felul de activitati care va vor oferi o placere sufleteasca deosebita. Veti fi multumiti de ce realizati si veti avea parte de liniste acasa.