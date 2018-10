Horoscop 16 octombrie. Zodia pentru care banii nu vor mai fi o problemă. Noroc fantastic!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de marti, 16 octombrie 2018.

Berbec



E o zi destul de agitata pentru tine. Stai destul de rau cu timpul fata de cate ai avea de facut. Nici nu mai sti cum sa te imparti pentru a le termina pe toate. Incepe prin a-ti face ordine in planul de actiuni si stabileste-ti prioritatile.



Taur



Te sufoci intre patru pereti si simti nevoia sa iesi cat mai mult in aer liber. Noroc ca ai niste prieteni iubitori de natura. Ai grija, daca te tii dupa ei, trebuie sa stii la ce te inhami. Nu va fi vorba doar de o plimbare prin parc, scrie Ziua de Cluj.



Gemeni



Astepti un raspuns de care poate depinde ce vei face in urmatoarea perioada. E important pentru tine mai ales ca ti-ai facut deja niste planuri. Nu ai vrea sa fii nevoit sa o iei de la inceput...



Rac



Intri de dimineata intr-o sedinta si iesi spre pranz. La finalul zilei esti epuizat, dar multumit. Nu te asteptai chiar la asa ceva. Seara, iesi cu prietenii sa sarbatoresti.



Leu



Ai cam multa treaba astazi, asa ca nu pierde vremea, ca nu iti permiti. Spre seara, o sa primesti o veste buna din partea unei rude. Asteptai de mult aceasta informatie. Acum poti rasufla usurat.



Fecioara



Orice auzi astazi, verifica de doua ori. Nu apleca urechea la informatiile pe care le primesti de la tot felul de persoane. Nu e momentul sa te lasi atras pe o pista gresita. Ai grija in cine ai incredere!



Balanta



Treci printr-o perioada in care ti se cere sa dai dovada de mult calm si rabdare. Nu ti se pare normal ce se intampla, dar nu reactiona necontrolat. Fii foarte atent la ceea ce spui sau faci.



Scorpion



Ai emotii! Sunt sanse sa semnezi un parteneriat ce te-ar putea propulsa direct acolo unde incerci de ceva vreme sa ajungi. Inainte sa semnezi, ai grija la detalii. O singura virgula poate rasturna intreaga situatie.



Sagetator



Esti foarte ocupat si asta te face greu abordabil. Cei din jur observa imediat comportamentul tau si te evita. Cere ajutorul cuiva si incearca sa te relaxezi, altfel, in scurt timp, va fi pustiu in jurul tau.



Capricorn



Mica afacere pe care ai inceput-o in urma cu ceva vreme incepe sa creasca. Ai pornit de la un vis si l-ai transformat in realitate. Nu a fost usor, dar te bucuri sa vezi ca munca nu a fost in zadar.



Varsator



Relatia cu partenerul merge din ce in ce mai bine, mai ales comunicarea. Va intelegeti din priviri. Asta nu inseamna ca nu mai trebuie sa stati de vorba. Dimpotriva, aveti din ce in ce mai multe sa va spuneti.



Pesti



Ai foarte mult de munca, insa asta se intampla pentru ca ai lasat totul pe ultimul moment. Un amic iti va cere ajutorul intr-o problema sentimentala, insa te eschivezi.