Horoscop 16 noiembrie. Destinul unei zodii pare scris cu AUR. În schimb, lacrimi şi amar pentru...

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de joi, 16 noiembrie 2017.

Berbec



Te pornesti la munca, dar la tot pasul te opreste cineva. Nu pierde vremea cu povesti astazi. Cineva din conducere e cu ochii pe tine, asa ca ar fi bine sa termini la timp ce ai de facut.



Taur



Mai gandeste-te pana sa dai un raspuns, mai ales daca ti-ar putea afecta viitorul. Nu uita sa porti o discutie serioasa si cu cei din familie inainte.



Gemeni



Ai niste bani si vrei sa-i investesti. Nu te ghida numai dupa sfaturile persoanelor care par binevoitoare, pentru ca risti sa dai gres. Analizeaza bine toate variantele inainte sa faci o alegere, scrie Ziua de Cluj.



Rac



O intalnire de dimineata te face sa vezi lucrurile cu alti ochi. Nu credeai ca totul poate fi atat de simplu. Acum poti sa te ocupi linistit de ceea ce pana acum ti se parea imposibil de realizat.



Leu



Urmeaza sa primesti un rezultat si ti-ai pierdut rabdarea. Asteptarea te blocheaza si nu te mai ocupi de nimic. Relaxeaza-te, vestile pe care le vei primi sunt bune.



Fecioara



Ti se face o oferta, dar nu o bagi in seama. Ai grija, nu stii despre ce este vorba pana nu analizezi cu atentie toate detaliile. Deschide mai bine ochii la ceea ce se intampla in jurul tau.



Balanta



Primesti o veste nu prea buna din partea unei rude si esti hotarat sa pornesti imediat la drum. Nu va fi usor. Te intorci acasa epuizat, dar multumit: ai rezolvat problema.



Scorpion



Esti intr-o forma de invidiat. Faci fata fara probleme tuturor sarcinilor de la job, iar seara nici nu te gandesti sa nu iesi in oras cu prietenii. Nu uita ca si maine e o zi de munca...



Sagetator



Ai multe idei, dar iti lipseste timpul. Nu ai cand sa le pui in practica. Iti vor sari in ajutor persoane la care nu te asteptai. Ramai uimit cat de repede merg lucrurile in echipa.



Capricorn



Vei avea o zi perfecta la job. Seful anunta cateva schimbari importante, dar care te avantajeaza. Asteptai de multa vreme asta, dar nu mai indrazneai sa speri. Iata ca s-a intamplat.



Varsator



Primesti o veste buna si asta te face sa fii extrem de bine dispus. Nimic nu-ti poate sterge zambetul de pe buze. Seara petreci cu prietenii si-ti descoperi o noua pasiune.



Pesti



Per ansamblu, vei avea o zi buna, dar in jurul pranzului apare ceva neprevazut, asa ca o sa ai parte si de cateva ore mai agitate. Daca tii la sanatate, nu ar strica sa incerci sa faci mai multa miscare.