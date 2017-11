Horoscop 14 noiembrie. O zodie atrage NUMAI RELE! Pare blestemată! Şi greul abia acum începe...

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de marti, 14 noiembrie 2017.

Berbec



Ai cam multa treaba astazi, asa ca nu pierde vremea, ca nu iti permiti. Spre seara o sa primesti o veste buna din partea unei rude. Asteptai de mult aceasta informatie. Acum poti rasufla usurat.



Taur



Mica afacere pe care ai inceput-o in urma cu ceva vreme incepe sa creasca. Ai pornit de la un vis si l-ai transformat in realitate. Nu a fost usor, dar te bucuri sa vezi ca munca nu a fost in zadar.



Gemeni



Orice auzi astazi, verifica de doua ori. Nu apleca urechea la informatiile pe care le primesti de la tot felul de persoane. Nu e momentul sa te lasi atras pe o pista gresita. Ai grija in cine ai incredere!



Rac



Treci printr-o perioada in care ti se cere sa dai dovada de mult calm si rabdare. Nu ti se pare normal ce se intampla, dar nu reactiona necontrolat. Fii foarte atent la ceea ce spui sau faci, scrie Ziua de Cluj.



Leu



Ai emotii. Sunt sanse sa semnezi un parteneriat ce te-ar putea propulsa direct acolo unde incerci de ceva vreme sa ajungi. Inainte sa semnezi, ai grija la detalii. O singura virgula poate rasturna intreaga situatie.



Fecioara



Esti foarte ocupat si asta te face greu abordabil. Cei din jur observa imediat comportamentul tau si te evita. Cere ajutorul cuiva si incearca sa te relaxezi, altfel, in scurt timp, va fi pustiu in jurul tau.



Balanta



Ai de facut cumparaturi, insa, chiar cu riscul de a parea zgarcit, tine-ti punga cat mai stransa. Oricat te-ar tenta, nu lua tot ce-ti cade in mana. Cel putin, nu astazi.



Scorpion



Incearca sa-ti faci timp si pentru cei de acasa. Esti foarte prins la munca si nu acorzi destul timp celor dragi. Ai grija si la birou, se apropie termenul limita pentru un proiectul la care lucrezi.



Sagetator



Cineva iti face o surpriza. Te bucuri atat de mult, incat uiti de toate neplacerile de care ai avut parte la inceputul zilei. Nu te poti abtine si incepi sa dai telefoane. Trebuie sa stie si prietenii ce ti s-a intamplat.



Capricorn



Muncesti la un proiect personal si nu mai ai timp de nimic altceva. Intr-un fel este bine pentru ca nu te mai gandesti la problemele financiare care iti dau ceva bataie de cap in ultima vreme. Deja te simti mai bine.



Varsator



Partenerul de viata vrea sa faca niste schimbari prin casa si iti cere ajutorul. Nu iti prea convine, dar nu ai incotro. Pregateste-te sa muti mobila si sa zugravesti pereti. Daca te pui pe treaba, pana in weekend termini.



Pesti



Ai atatea de facut astazi incat abia mai ai timp sa respiri. Cu toate astea, tot nu vei reusi sa multumesti pe toata lumea. Fa ce ai de facut si nu-i lua in seama pe carcotasi.