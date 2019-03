Horoscop 14 martie. Zodia care ajunge la sapă de lemn. Nimeni nu-i poate opri declinul

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de joi, 14 martie 2019.

Berbec



Ai avut niste discutii cu cineva din familie care nu intelege ca ai nevoie de mai multa independenta.







Taur



Vei avea o zi linistita. Tot ce ai avut de rezolvat, ai rezolvat, asa ca acum poti rasufla usurat.



Gemeni



Chiar daca te grabesti, nu semna niciun act fara sa il citesti cu atentie. Daca nu esti sigur pe ceva, consulta-te cu o persoana avizata.



Rac



Esti foarte sociabil astazi. La munca ai cate o vorba buna sau un sfat pentru fiecare.



Leu



Ai mult de lucru, dar mintea nu iti sta la treaba. Ai aflat ca acasa te asteapta o surpriza si nu mai ai rabdare.



Fecioara



Nu ti-ai programat, dar vei avea de facut un drum astazi. Afli asta abia spre dupa-amiaza cand te va suna o ruda sa te roage sa o ajuti cu ceva urgent, scrie Ziua de Cluj.



Balanta



Desi ai avea multe de terminat la birou, iti gasesti mereu altceva de facut. Ba chiar cauti un motiv sa iesi cu treaba in oras.



Scorpion



Te confrunti cu o problema in relatie si nu stii cum sa o rezolvi. Ai spus ceva si a iesit cu scantei...



Sagetator



Apare o schimbare in viata ta. Chiar daca e una mica, tot te afecteaza. Urmeaza sa faci ceva nou si ai emotii.



Capricorn



Nu-ti neglija sanatatea. Nu ar strica sa -ti mai faci un control medical din cand in cand.



Varsator



Chiar daca esti foarte prins cu munca, ia o pauza astazi si indreapta-ti atentia si asupra familiei.



Pesti



Ti se face o propunere. Ceva ce are legatura cu ceea ce faci, dar la alt nivel. Problema e ca implica si o investitie financiara din partea ta.