Horoscop 12 martie. DEZASTRU pe toată linia pentru două zodii. La un pas de colaps

Horoscop 12 martie 2019

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de marti, 12 martie 2019.

Berbec



Esti obosit si nu iti mai convine nimic. Ai ajuns sa critici orice vezi. La amiaza o sa te mai relaxezi si iti schimbi atitudinea.







Taur



Astazi ai nevoie de sfaturile cuiva cu experienta si stai de vorba doar cu cei despre care crezi ca o au.



Gemeni



Te ingrijoreaza atitudinea unui prieten in fata unei situatii. Consideri ca nu este constient de ceea ce i se intampla si vrei sa il avertizezi.



Rac



Esti cam agitat si grabit astazi si nu mai gasesti nimic atunci cand iti trebuie. Te apuci de prea multe odata si muncesti dezorganizat, scrie Ziua de Cluj.



Leu



Esti un fin observator. Inveti din greselile altora si incerci ca atunci cand ajungi intr-o situatie similara sa nu repeti pasii. Este o tactica de care te folosesti chiar astazi.



Fecioara



Este posibil ca astazi sa faci un drum in afara orasului in interes personal. Spre seara, dupa ce se rezolva totul, te linistesti.



Balanta



Este una din zilele tale norocoase. Iti merge din plin pe toate planurile fara sa faci nici cel mai mic efort.



Scorpion



De dimineata esti deranjat de un coleg care nu stie sa taca atunci cand trebuie. Pana acum nu ai spus nimic, dar astazi il pui la punct.



Sagetator



Te vezi nevoit sa amani decizia pe care trebuie sa o iei astazi pentru ca nu ai reusit sa aduni toate datele de care ai nevoie.



Capricorn



Ai putea primi vesti legate de niste bani pe care ii astepti de mult timp. Deja iti faci planuri de cumparaturi.



Varsator



Ar fi bine sa te trezesti devreme in dimineata asta si sa termini totul la birou inainte de sfarsitul programului.



Pesti



Daca ai avut vreun dubiu legat de o problema ce tine de viata personala, astazi te lamuresti cum stau lucrurile.