Octavian Hoandră, interviu inedit cu Gerard Depardieu, duminică, ora 19.00, la Realitatea TV

Gerard Depardieu este un personaj fascinant, a fost concluzia lui Octavian Hoandră, care a realizat un interviu cu marele actor francez, de altfel, fan declarat al preşedintelui rus, Vladimir Putin.

Materialul integral va fi difuzat duminică seară, de la ora 19.00.

"Gerard Depardieu e un om absolut normal ca si noi romanii are din specificul romanesc din ce are romanul in fiinta lui o bucurie de a trai de a vorbi cu lumea. A început să ne istorisească despre zone de viticulture, despre reţete, despre mâncăruri şi chefi pe care i-a cunoscut, deci e personaj fascinant", a dezvăluit Hoandră din interviu.