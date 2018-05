Cum a încercat Sharapova să o enerveze pe Halep. Declarații incendiare după meci

Halep vs Sharapova

Simona Halep a trecut în stil de mare campioană de rusoaica Maria Sharapova pe care o învinsese o singură dată până acum, din opt partide.

Simona Halep, 26 de ani, locul 1 WTA, a trecut dramatic de rusoaica Maria Sharapova, 31 de ani, locul 40 WTA, scor 4-6, 6-1, 6-4, în semifinala turneului de la Roma.

Simona Halep a vorbit despre victoria cu Maria Sharapova și despre finala cu ucraineanca Elina Svitolina, 23 de ani, locul 4.

Simona Halep: "E mereu greu când joc împotriva Mariei Sharapova. Ea lovește foarte plat și e greu să îi returnez mingile. Totuși, am fost încrezătoare că am suficientă putere să câștig meciul.

Nu m-am gândit prea mult că am pierdut primul set. Doar am rămas concentrată pe ce aveam de făcut. Sfaturile lui Cahill fost foarte bune, apoi am schimbat tactica și totul a mers foarte bine pentru mine", a spus Simona Halep.

Înainte de startul setului decisiv al semifinalei turneului de la Roma, Maria Sharapova a luat o pauză de vestiar, la fel cum s-a întâmplat în 2014, în finala de la Roland Garros.

Rusoaica de 31 de ani a petrecut mai mult timp decât prevede regulamentul la vestiare, spre iritarea Simonei Halep. După ce a petrecut puțin timp pe scaun și un dialog cu arbitrul, Simona Halep s-a hidratat, apoi a ieșit pe teren și a exersat câteva lovituri pentru a-și menține nivelul ridicat arătat în setul secund.

Svitolina este o jucătoare foarte dificilă. Eu mă voi concentra pe jocul meu și voi încerca să fiu agresivă. Acum sunt foarte încrezătoare, pentru că joc foarte bine. Mă bucur de acest turneu, mereu îmi place să joc aici", a declarat Simona Halep după finalul meciului, potrivit gsp.ro.

Presa internațională a lăudat prestația Simonei Halep:

WTA Tennis: Simona Halep a fost nevoita sa revina dupa ce a pierdut un set, dar este in a doua finala consecutiva la Roma. Sharapova a intrat in meci dupa ce a stat pe teren la Roma aproape de patru ori si jumatate mai mult decat Halep, iar asta s-a vazut pe finalul meciului.

L'Equipe: Am vazut un semn al slabiciunii celor doua jucatoare in confruntarea dintre Halep si Sharapova. In primul set, din zece game-uri, noua au fost break-uri. Simona a avut nevoie de o ora si 5 minute pentru a castiga un game pe propriul serviciu, dar si-a revenit dupa o discutie cu Darren Cahill.

