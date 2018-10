Cozmin Gușă: În Partidul Realitatea, libertatea de exprimare va fi o prioritate

Dragnea face presiuni ca CNA să ia măsura întruperii emisiei Realitatea TV

Cozmin Gușă a făcut câteva dezvăluiri despre cum va funcționa noul partid Realitatea. Proprietarul Realitatea Media a mai precizat că în noul partid nu vor exista fripturiști, iar noua formațiune este necesară acestei țări pentru ca actuala clasă politică formată din lași și analfabeți să nu mai existe.

"În 2008, am plecat din politică pentru că nu mai puteam să fac nimic. Acum atât de mare este revolta mea interioară nu doar de Realitatea, legat de presa corectă din România. Ce am făcut noi cu acest partid este doar un spirit de inițiativă, ne apucăm iar de muncă și mergem înainte pentru această clasă politică s-a dedulcit doar la rele.

Lansez prima deviză: partidul nostru fără fripturiști!

Acești fripturiști au dominat clasa politică după 1989, prefăcându-se că ar fi de folos și nu au fost niciodată, marea majoritate sunt fripturiști.

Uitați-vă la PNL care fug toți la Bruxelles și lasă partidul în voia sorții pentru alegerile prezidențiale, parlamentare sau locale.

Uitați-vă la fripturiștii de la PSD care țin cu dinții să rămână Dragnea ca să mai poată avea contracte și bani. Sau în plan local unde sunt toți o apă și un pământ și se prefac că fac opoziție", a spus Cozmin Guşă.

"Partidul nostru vine pe o nevoie clară și sigur că va fi privit cu foarte multă dușmănie de către toată lumea, dar avem rețeaua noastră consolidată în timp și le va fi mai greu de data asta, pentru că atât de rău a ajuns România, pentru că și unii care ar fi trebuit să fie lași, nu mai acceptă acum lașitatea, vorbesc acum despre cei buni care vor fi alături de noi.

Dacă am rămas în România, nu am rămas să tăiem frunze la câini, am rămas să luptăm. Ne mutăm și pe partea politică, unde lor le este frică de noi.

Noi ne vom pregăti cu partidul ca să rămână cu gura căscată, frica nu e ceva ce ne caracterizează.

De fiecare dată când am susținut pe cineva care să ajungă în zona de putere, l-am susținut să facă ceva bun, nu ca să ne desconsidere și să trăiască în complicitate.

Ei nu vor trece de europarlamentare pentru că prin oamenii pe care îi propunem sau prin dezbateri, o să le arătăm incompetența.

Dacă vine Crin Antonescu la dezbateri, Blaga sau Hava o să le spun că pot veni doar la dezbateri în engleză cu traducere pe ecran și nu vor veni pentru că ei nu știu limba engleză. Marii lideri de la PNL, lista asta de profesionișți care vor să ne reprezinte în fața Europei nu știu limba engleză", a mai spus Guşă.

"Corneliu Vadim Tudor și nici Dan Diaconescu nu au reușit să aducă profesioniști lângă ei și nu au reușit să se focalizeze asupra nevoilor societății, după succes.

Noi nu o să avem decât 5 direcții de acțiune legate de prioritățile imediate. Una singură o să spun acum și este legat de libertatea de exprimare prin mass-media, a cetățenilor, o libertate fundamentală care astăzi este închisă sau pervertită prin mita care se dă unor trusturi de presă sau a unor jurnaliști și pentru care noi am luptat în 1989 și astăzi nu o mai avem. Este primul amendament din Constituția SUA pe care o respectă toată lumea, inclusiv Donald Trump care nu i-a atins nici cu un fir de păr pe cei de la CNN deși îl terfelesc.

Acest partid se fondează prin jurnaliști și cu jurnaliști, prin jurnaliștii Realității sau apropiați de noi, dar și alți jurnaliști din țară, unde abia mai pot să respire, deoarecere baronii i-au lăsat pe drumuri pe unii.

Să terminăm cu această generație politică de lași, hoți, analfabeți care ne-a adus unde ne-a adus și aproape că ne este rușine din când în când de calitatea noastră de români, ceea ce este o chestie pe care eu nu mi-e permit. Nu vreau să ajung să-mi fie rușine, tocmai din acest motiv militez și sunt activ tot timpul și nu pot să să oprească ei pe mine, nu au ce să-mi facă. Dacă am ales să trăiesc în țara asta nu vreau să trăiesc după regulile anafabeților, gen: Dragnea sau alții din jurul lui, sau a unor lași din conducerea altor partide politice", a mai spus Guşă.