Gușă: "Ana Birchall face un joc în afara partidului. Un personaj nefrecventabil"

Consultantul politic Cozmin Gușă a comentat jocurile politice care se fac pe scena românească, plus prestația Anei Birchall, despre care a afirmat că "face un joc in afara partidului. Eu cred ca si in afara Romaniei, dar o sa imi iau rezerva sa vorbesc despre asta pe larg in viitor, pentru ca am toate datele la dispozitie".

"Daca as fi in locul liderilor PSD sau al Vioricai Dancila, nu m-as grabi sa fac vreo nominalizare. Din predicatele prezentate de ei public, a reiesit ca a fost o dubla masura pentru nominalizarea Romaniei, respectiv Rovana Plumb.

Si, atunci, si Comisia Europeana, si grupul socialistilor europeni trebuie sa mai astepte putin si sa fie negocieri, pentru ca nu au fost acolo ca sa sustina candidatul Romaniei, care nu a fost contrat nici macar de europarlamentarii PNL la audieri, ceea ce a fost o nota buna pentru Ludovic Orban, si am mai spus-o.

Deci, nu as face nicio nominalizare astazi. Din contra, m-as gandi si as vedea care este propunerea cea mai buna, peste doua zile, peste trei zile, cand va fi cazul. Viitorul om propus de guvernarea Romaniei trebuie sa se armonizeze intr-o echipa complexa, condusa de Ursula von der Leyen, ceea ce inseamna mai degraba negocieri cu Ursula von der Leyen, decat negocieri cu Klaus Iohannis", a comentat Cozmin Gușă.

Apoi a continuat: "Acum, despre meciul din justitie. PSD-ul este pus in cui de catre aceasta doamna, fosta domnisoara, Ana Birchall, care flutura peste tot pasaportul de incredere din partea partenerului american, ca si cum, vezi-Doamne, daca vin americanii si sustin un prost sau o proasta, noi trebuie sa facem drepti pentru ca e al americanilor. Nu! Americanii au decizia la ei in tara, o tara zbuciumata in acest moment si pot sa induca niste directii de strategie comuna cu partenerii pe care ii au, printre care Romania. Dar in niciun caz nu pot impune persoane in jocul politic, guvernamental si administrativ intern".

"Deci, problema din justitie semnificata astazi de catre Ana Birchall este al doilea punct in care Viorica Dancila poate sa piarda sau poate sa castige. Ana Birchall face un joc in afara partidului. Eu cred ca si in afara Romaniei, dar o sa imi iau rezerva sa vorbesc despre asta pe larg in viitor, pentru ca am toate datele la dispozitie.

Deci, eu o consider pe Ana Birchall un politician deloc dedicat intereselor nationale. Nici macar nu are importanta ca este din PSD, nu din PNL. Un personaj nefrecventabil din toate punctele de vedere. Si daca o sa ma apuca vreodata sa vorbesc despre nefrecventabilitatea doamnei Birchall, de la scoala pana la comportamentul personal, va fi vai si amar. Dar, deocamdata, ma abtin.

Iar cel mai important pentru Viorica Dancila este jocul din aceasta saptamana referitor la motiune. Totul se va modifica, daca luam in calcul ca motiunea va trece sau nu. Practic, acest loc doi al ei, anuntat de USR-isti astazi, se poate consolida sau se poate zdruncina foarte tare in urma deciziilor pe care Viorica Dancila si PSD le iau in aceasta saptamana. Si, bineinteles, cu finalul motiunii de cenzura despre care vorbeam si care probabil ca va fi votata saptamana viitoare", a mai spus Cozmin Gușă.