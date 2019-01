Gripa, prevenită în școli cu șervețele umede. Andronescu, declarație șocantă despre lipsa săpunului

Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, afirma ca elevii ar trebui sa plece de acasa cu servetele umede la ei, in cazul in care scolile la care invata nu au sapun la baie.

Afirmatia vine in contextul in care tara noastra se afla in pragul unei epidemii de gripa.



Intrebata, intr-o emisiune de la Digi24, ce ar trebui sa faca elevii din scolile in care nu exista sapun la baie, unele aflate chiar in centrul Bucurestiului, Ecaterina Andronescu a replicat: "Sa plece de acasa cu servetele umede. Servetelul este un element extrem de important si copilul trebuie sa invete sa il foloseasca."