Gigi Becali, revoltat: "Cum să te bată o femeie?! O luam de păr, o tăvăleam și o tundeam"

Becali revoltat: Cum să te bată o femeie?

Gigi Becali s-a dezlănțuit după ce a văzut scenele în care Ana Maria Prodan îi trage un pumn lui Dan Alexa. Magnatul de la FCSB spune că nu vrea să comenteze cazul în sine, ci doar situația în general în care o femeie îl bate pe un bărbat.

Gigi Becali este indignat de lipsa de reacție a lui Dan Alexa și o felicită pe Ana Maria Prodan, dacă a reușit să facă așa ceva.

Patronul FCSB spune că nu a văzut în viața lui o astfel de scenă în care o femeie bate un bărbat, iar el nu face nimic, nu are nicio reacție:

"Așa ceva! Femeie să bată bărbat, nu am văzut în viața mea. Eu comentez ce văd: o femeie care bate un bărbat, altceva nu pot să comentez, să fac păcate, să zic că e gelozie, Ana Maria Prodan are copii, e și nevasta prietenului meu, din respect nu pot să comentez. Dar tu, femeie, să bați un bărbat. Așa ceva nu am văzut. În loc să o iei de păr și să ștergi cu ea pe jos. Eu dacă eram, o luam de păr, o tăvăleam și o și tundeam. Ca să înțeleagă și să știe o dată ce înseamnă bărbat și femeie. Nu vorbesc de cazul ăsta, ci în general. Așa ceva nu credeam că mi-e dat să văd. Bravo ei, știe să dea. Jos pălăria pentru ea dacă poți să bați un bărbat și bărbatul să nu facă nimic. Eu nu-l mai cunosc de acum pe Alexa, nu îi mai dau bună ziua și nu-l mai cunosc. Cum să mai cunoști un bărbat pe care îl bate femeia?!", a declarat Gigi Becali la Antena 3.

La câteva momente după meciul dintre Astra Giurgiu și Botoșani, în parcarea arenei din Giurgiu, Anamaria Prodan ar fi răbufnit în momentul în care a observat că Dan Alexa era așteptat de o altă femeie.

Apoi, cei doi au părăsit vestiarul din Giurgiu, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. În ultima perioadă, în lumea fotbalului au circulat tot mai multe zvonuri despre apropierea dintre Alexa şi Anamaria Prodan, negate însă de soţia lui Laurenţiu Reghecampf.

