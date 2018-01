Generalul Dumitru Iliescu, pe Facebook: ”Lupii moraliști, ambasadorii anticorupției?”

Fostul șef SPP, generalul Dumitru Iliescu, a vorbit, într-un amplu mesaj postat pe pagina sa de Facebook despre lupta anticorupție, despre felul în care este ea percepută de oamenii de bună-credință care nu cunosc jocurile din spatele cortinei, dar și despre unii dintre protagoniștii acestei lupte.

Generalul Dumitru Iliescu reia atacurile la adresa ambasadorilor străini la București, într-un mesaj pe Facebook, în care spune că intrarea companiilor străine în România nu s-a facut, de cele mai multe ori, prin respectarea, ci prin incalcarea regulilor. Fostul șef al SPP vorbește și despre corupția din Franța.

”Oamenii de buna credinta, care nu cunosc jocurile din spatele cortinei, cand au vazut scrisoarea celor 7 ambasadori, referitoare la Legile Justitiei, si-au spus ca este bine ca incearca sa ne sprijine in actiunile noastre impotriva coruptiei. V-ati pus intrebarea ce i-a determinat pe acestia sa faca acest demers, incalcand toate normele diplomatice? Eu mi-am pus-o si, documentand si analizand faptele, am ajuns la concluzia ca au facut respectivul demers din interese personale, in special financiare. Daca analizam topul statelor cu cele mai mari investitii in Romania vom obseva ca pe primul loc se afla Olanda, care a depasit inclusiv Germania si Franta, care si ele se afla in fruntea clasamentului, in primele 5 locuri. Este bine ca puternice companii olandeze, austriece, germane, franceze investesc si fac afaceri in Romania. Dar intrarea lor pe o piata concurentiala nu s-a facut, de cele mai multe ori, prin respectarea, ci prin incalcarea regulilor acesteia. Asa cum spuneam intr-o postare anterioara, coruptia in tara noastra a fost exportata de catre marile companii straine, care si-au prevazut, in bugetele de dezvoltare a afacerilor, sume uriase de bani pentru a mitui decidentii politici si pe cei administrativi, in vederea obtinerii facile a contractelor si ocuparii pietei interne pe domeniile de interes. In demersurile lor, cu caracter fraudulos, au fost sprijinite permanent de reprezentantii statelor respective, care isi desfasoara activitatea in cadrul ambasadelor din Romania. Sprijinul nu a fost niciodata dezinteresat, ci in schimbul unor importante servicii si unor mari sume de bani. Modificarile aduse Legilor Justitiei ii lasa fara cel mai eficient instrument pe care il au, si anume zanganitul catuselor si modul discretionar prin care acestea sunt puse oricarei persoane politice, din zona administrativa sau de afaceri, care se afla in calea intereselor lor ilegale”, scrie Iliescu pe Facebook.