Gabriela Firea anunță schimbări importante pentru Capitală

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat că a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila 2016-2030 Regiunea Bucuresti - Ilfov.

Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2016 – 2030 este un document strategic, realizat cu sprijinul BERD, care propune o viziune de dezvoltare a mobilitatii in regiunea Bucuresti-Ilfov. "Imi doresc ca, dupa aprobarea acestui document, sa putem trecem treptat la implementarea proiectelor, pentru ca este vorba proiecte care vor creste semnificativ calitatea vietii cetatenilor", a scris Firea pe Facebook.

Principalele proiecte ale Municipiului Bucuresti incluse in Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea Bucureşti-Ilfov presupun introducerea reformei institutionale prin infiintarea Autoritatii de Transport Metropolitan Bucuresti – Ilfov, introducerea de benzi de circulatie cu prioritate pentru transportul public pe o distanta de 25 km, modernizarea retelei de mijloace de transport in comun prin achizitia de 100 troleibuze, 500 de autobuze, dintre care 300 electrice si 300 de tramvaie. Proiectul mai presupune si modernizarea, extinderea infrastructurii de tramvai (41 km cale dubla) si reabilitarea a aprox. 1800 de statii.

Totodata, PMUD mai include si crearea de parcari de tip Park & Ride la statiile cheie de transport public, infiintarea retelei utilitare pentru biciclete (piste de biciclete si locuri de parcare pentru biciclete), introducerea unui sistem de inchiriere biciclete (bike-sharing).

Se vor crea, de asemenea, noi zone cu prioritate pentru pietoni si biciclisti in centrul orasului, se va moderniza spatiul urban public, se vor construi parcari subterane.

Se vor imbunatati conditiile de accesibilitate pentru persoane cu mobilitate redusa, se vor realiza pasaje pietonale subterane si se va imbunatati sistemul de management al traficului.

Patru proiecte noi vor fi incluse in Planul de Mobilitate Urbana Durabila

In urma discutiilor avute cu reprezentantii societatii civile, specialistii actualei administratii intentioneaza includerea in PMUD, in viitorul apropiat, a inca patru proiecte de maxima importanta pentru mobilitatea cetatenilor, proiecte care vizeaza decongestionarea traficului in zonele cu maxima expansiune.

Este vorba despre Supralargirea strazii Prelungirea Ghencea, intre str. Brasov si sos. de centura a Municipiului Bucuresti si realizarea unui terminal intermodal comun cu viitoarea statie de tren din zona Haltei Bariera Domnesti.

Un alt proiect vizeaza modernizarea str. Barbu Vacarescu si a str. Av. Alex.Serbanescu (sistem rutier si cale rulare tramvai) de la Sos. Stefan cel Mare pana la Bd. Aerogarii si prelungirea tramvaiului pana la Zona Comerciala Baneasa.

Se mai propune modernizarea sistemului rutier si a liniei de tramvai pe bd. Dimitrie Pompeiu si prelungirea pana la str. Barbu Vacarescu, pentru asigurarea unei legaturi directe cu un mijloc de transport rapid, nepoluant si de mare capacitate a zonei de birouri Pipera (aflata in plina expansiune) cu zona de Nord a Capitalei.

Al patrulea proiect se refera la modernizarea Str. Petricani - Sos. Bucuresti-Nord, intre Bulevardul Lacul Tei si Rond Bulevardul Pipera (IF) atat pentru sistemul rutier cat si pentru calea de rulare a tramvaiului.