Gabriel Vlase va fi audiat, astăzi, pentru şefia SIE

Gabriel Vlase, propus de Klaus Iohannis pentru preluarea funcţiei de şef al SIE, va fi audiat, astăzi, în comisia de control SIE, ulterior plenurile reunite urmând să dea votul.

Initial, audierea trebuia sa aiba loc joia trecuta, insa aceasta a fost amanata pentru data de 2 iulie, de la ora 11.30.



Dupa audiere, se va slabili, in urmatoarea sedinta a Birourilor Permanente reunite, data cand va avea loc plenul reunit pentru validarea social-democratului la sefia SIE.



Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, recent, intrebat fiind daca il sustine pe Gabriel Vlase la sefia Serviciului de Informatii Externe (SIE), ca spera ca acesta sa treaca de audierile din comisia parlamentara.



"Trebuie sa intre in audieri. Sper sa treaca de comisie", a spus, luni, Liviu Dragnea, la Parlament.



Reamintim că presedintele Klaus Iohannis a transmis, pe 14 iunie, o scrisoare presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, in care propune numirea in functia de director al Serviciului de Informatii Externe a lui Petru-Gabriel Vlase.



Petru-Gabriel Vlase este vicepresedinte al Camerei Deputatilor, membru al Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala si membru al Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului privind analizarea si actualizarea cadrului normativ cu incidenta in domeniul securitatii nationale.