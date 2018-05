Gabriel Oprea devoalează episodoul ,,Sufrageria''

Fostul vicepremier și ministru de Interne, Gabriel Oprea, a dezvăluit, într-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, cum s-a ajuns la celebrul episod ”Sufrageria”. El susține că a fost un episod normal, care a fost speculat foarte mult în interes politic.

”Cu Maior eram prieten, îl cunoșteam foarte bine. Am lucrat împreună în Guvernul Năstase, apoi am fost împreună în Parlament. Eram prieteni, întotdeauna am considerat că am o relație de prietenie cu domnul Maior.

Era o zi specială, era 6 decembrie și toți românii așteptau să vadă cine va fi președintele României. Cu toții stăteam și ne uitam să vedem( ce se întâmplă) și cu o zi sau două înainte i-am întrebat pe acei oameni: nu veniți la mine? L-am chemat pe Onțanu, pe Dâncu, că era în București, l-am chemat pe Maior, pe prieteneul meu Andronic. Eu știam că lui Maior îi plac micii de la Cocoșatu și m-am dus și am luat mici. Era și ziua lui Onțanu, l-am felicitat, i-am făcut urările normale pentru un asftfel de moment. A fost o situație normală.

Au fost niște discuții normale, am discutat politică, am jucat table. Eu eram gazdă, soția aducea băuturile, mâncarea. La un moment dat ne-am împărțit și pe bisericuțe, dar noi discutam politică, cum discutau toți românii în seara de 6 decembrie. A fost un episod normal, dar care s-a speculat foarte intens politic”, a declarat Gabriel Oprea, pentru STIRIPESURSE.RO.