Furtună Halkidiki: O româncă povestește coșmarul prin care a trecut: ”Am crezut că va fi tsunami”

Furtună Halkidiki

Furtună Halkidiki. O româncă aflat în Halkidiki, Grecia, în timpul furtunii de miercuri seară, a povestit, la Realitatea TV, clipele de coșmar prin care a trecut.

Furtună Halkidiki. ”Am auzit zgomote ciudate, am trăit momente de groaznice, a fost ceva ce nu mi s-a întâmplat în toată existena mea. Țipete, urlete, vânt, ploaie, copaci căzuți, rufele zburau, sticlele zburau de la restaurante. Am rămas în cameră, ceva m-a ținut pe loc să nu ies și bine am făcut. M-am speriat foarte tare”, a spus femeia.

”Am văzut oameni răniți pe strada imediat după ce s-a potolit furtuna și am ieșit pe stradă. Salvarile mergeau pe stradă, sirene, poliție, pompieri”, a mai spus românca.

Femeia a mai precizat că nu au apă și nici curent. ”Dacă aș avea posibilitatea să mă întorc acum în țară, m-aș întoarce. Autoritățile au spus că se lucrează la remedieri, nu se știe cât va dura, probabil o zi, două sau trei”, a mai spus aceasta, adăugând îi este frică să iasă din cameră și că totul este imprevizibil. ”Îți poate zbura oricând un panou în cap. A fost ca o apocalipsa. Parcă eram în filmul cu Dorothy. La un moment dat am crezut că va fi tsunami. Eu stau bine cu nervii pentru că lucrez la Ambulanță, dar eram panicată”, a mai spus românca.

Furtună Halkidiki. 6 morți și peste 100 de răniți

O furtună a lovit miercuri seară regiunea Halkidiki din Grecia. Bilanțul este sumbru: șase morți, inclusiv doi români, un dispărut și peste 100 de răniți.

Furtună Halkidiki. Tragedie provocată de vremea extremă în nordul Greciei. Șase oameni, între care și doi cetăţeni români, o femeie şi un copil de 8 ani, au murit, potrivit Reuters.

Acoperişul unui restaurant din regiunea Halkidiki s-a prăbuşit peste ei în urma unei vijeli puternice, însoțite de ploaie și grindină. Zona a fost măturată de ape.

Ministerul Român de Externe a confirmat informația.

Potrivit protothema.gr, peste 100 de oameni au fost răniți, mulți cu fracturi, unele serioase. Mașini au fost răsturnate de vânt, plaje distruse, copaci smulși din rădăcini.

Acoperișurile unor case au fost luate de vânt, iar multe gospodării au rămas fără electricitate.

Furtună Halkidiki. Avertizare de călătorie: COD ROȘU de furtună în Grecia

Joi, Ministerul Afacerilor Externe a informat cetățenii români care se află sau doresc să călătorească în Republica Elenă că Serviciul de Meteorologie a emis cod roșu de vreme nefavorabilă pentru zona Salonic, începând cu noaptea de 10 iulie 2019 până pe data de 12 iulie 2019, respectiv furtuni puternice și ploi torențiale.

Furtună Halkidiki. Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +302106728879 și +302106744544, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCR) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație cu caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de permanență al Ambasadei României în Republica Elenă +306978996222 și cel al Consulatului General al României la Salonic +306906479076.

Furtună Halkidiki. Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet http://atena.mae.ro, http://salonic.mae.ro, www.meteoalarm.eu, www.mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația “Călătorește în siguranță” (http://www.mae.ro/app_cs), care oferă informații și sfaturi de călătorie.