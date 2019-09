Fostul premier Petre Roman, înfrângere la CEDO

Petre Roman

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a respins cererea în procesul deschis de fostul premier al Romaniei, Petre Roman, care s-a plâns că i-au fost încălcate mai multe drepturi pe durata procedurii administrative demarate de ANI, pierzându-și mandatul de deputat în anul 2015, conform Ziare.com.

"Cererea este inadmisibilă" a decis CEDO.

În martie 2014, ANI a anunțat ca Petre Roman se afla in stare de incompatibilitate incepand cu data de 20 decembrie 2012, intrucat detinea, simultan, functia de deputat si calitatea de persoana fizica autorizata.



Fostul premier al Romaniei putea contesta acest raport ANI in 6 luni, dar a facut acest lucru la o instanta gresita, Tribunalul Bucuresti, in loc de Curtea de Apel Bucuresti.







Raportul a ramas definitiv, asa ca ANI a solicitat revocarea din functie a parlamentarului. Drept urmare, pe 9 februarie 2015, plenul Camerei Deputatilor a luat act de incetarea mandatului deputatului Petre Roman, iar acesta s-a plâns la CEDO.