Fostul șef al Poliției Rutiere, numit consilier al lui Carmen Dan. "Comandante, știm cât ai pătimit"

Lucian Diniţă, fostul șef al Poliției rutiere, revine în forță în MAI, pe poziția de consilier al ministrului Carmen Dan și se va ocupa de domeniul ordinii publice. Diniță are parte de o întoarcere călduroasă din partea colegilor.

Lucian Diniţă a lucrat timp de 25 de ani în Poliţia Română, iar în perioada 2009 - 2014 a condus Direcţia de Poliţie Rutieră.

În 2016, Diniţă s-a pensionat, după ce a fost acuzat de DNA de trafic de influenţă. A fost acuzat că ar fi primit de la un om de afaceri un miel, doi curcani şi 5 kilograme de păstrăv.

La începutul acestui an, Lucian Diniță a fost achitat definitiv. „În aceste condiţii, valorificarea experienţei sale în cadrul Ministerului Afacerilor Interne reprezintă un câştig pentru instituţie şi inclusiv un act de reparaţie faţă de cariera sa profesională", se arată în comunicatul MAI.

Pe pagina de Facebook a MAI, a fost postat un mesaj emoționant, în care se amintește că Diniță a plâns când și-a pus uniforma de polițist în cui pentru a-și demonstra nevinovăția în instanță:

"Comandante, știm cât ai pătimit... știm cât de greu ți-a fost atunci când, acuzat fiind, a trebuit să pleci din MAI ca să îți dovedești nevinovăția în instanță.

Ne-ai spus că ai plâns când ai pus uniforma de polițist în cui și ai mers să lupți singur pentru dreptatea ta. Nu ai dorit sub nicio formă să apari în instanță având calitatea de polițist. Așa ai considerat că trebuie să protejezi instituția căreia i-ai dedicat mai mult timp decât propriei familii.

După 5 ani, verdictul a fost cel la care te așteptai, cel la care ne așteptam: NEVINOVAT!

Iar acest lucru ne-a bucurat.

Nu îți ascundem că ne-ai lipsit, Lucian Diniță... ne-au lipsit vocea ta, energia și implicarea ta.

Ai tăcut destul timp, Comandante! E timpul să te reîntorci acasă.

Așa că... Bine ai revenit în Ministerul Afacerilor Interne, Lucian Diniță!

Succes în noua funcție de consilier al ministrului afacerilor interne!"

Fostul șef al Poliției Rutiere Lucian Diniță a fost achitat definitiv, ]n februarie 2019, de magistrații Curții de Apel București, la capătul a patru ani de proces, după ce procurorii DNA l-au acuzat de corupție.

La acel moment Diniță spunea că pleacă din țară "unde oi vedea cu ochii".

„Ce pot să vă spun? Și-au bătut joc de viața mea, de cariera mea, de familia mea. Nu mai zic cum am ajuns din punct de vedere financiar. Noroc că încă mai există instanțe de judecată”, a spus acesta.

Întrebat dacă are de gând să ceară despăgubiri după acest proces, Lucian Diniță a spus: „Nu am cum. Nu am nici bani, iar starea de sănătate îmi este afectată. O să încerc să îmi rezolv problemele financiare și plec din țară. Nu mai pot sta în țara asta. Unde? Unde oi vedea cu ochii”.