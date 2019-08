Florin Cîțu acuză Curtea de Conturi că protejează PSD-ALDE: ”S-a furat cam 10% din PIB”

Senatorul Florin Cîțu continuă atacurile la adresa guvernării PSD-ALDE, explicând modul în care activitatea economică a fost protejată de lupa celor de la Curtea de Conturi, care ar fi trebuit să vegheze la legalitatea lucrurilor.

Analistul economic a făcut o socoteală în care a estimat că s-a furat cam 10% din PIB.

”Curtea de Conturi ascunde furtul PSD+ALDE!

Curtea de Conturi este prima institutie platita din banii nostri care trebuie sa ne protejeze de furtul politicienilor corupti din banul public.

Asa scrie in Constituţia României:

Art.140

Curtea de Conturi

(1) Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public. În condiţiile legii organice, litigiile rezultate din activitatea Curţii de Conturi se soluţionează de instanţele judecătoreşti specializate.

Dar in guvernarea PSD+ALDE angajatii Curtii de Conturi au primit inca un privilegiu - pensii speciale.

Astfel, pe site-ul Curtii de Conturi NU APARE niciun raport de audit al contului anual de executie dupa anul 2015.

Pentru perioada 2016-2018 lipsesc rapoarte pentru:

- Bugetul de stat

- Bugetul datoriei publice

- Bugetul asigurărilor sociale de stat

- Bugetul asigurărilor pentru şomaj

- Bugetul Fondului naţional unic de asigurari sociale de sănătate

- Bugetele unitatilor administrativ teritoriale

Curtea de Conturi este partasa la furtul PSD+ALDE din banul public. Estimarea mea este ca s-a furat cam 10% din PIB, asa cum am aratat in aceste zile.

Secretizarea documentelor de la MFP vine in acest context in care Curtea de Conturi a ascuns informatii romanilor despre ce s-a intamplat cu banii de la buget in ultimii trei ani de zile.

Presedintele Curtii de Conturi are multe explicatii de dat. Atat in fata Parlamentului dar si in fata altor institutii. Va garantez.

#NuLuamPrizonieri #RomaniaFaraPSDsiALDE

P.S. Postarea aceasta este opinie personala!”, a scris Florin Cîțu pe Facebook.