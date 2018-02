Florian Walter acuză un șantaj. De ce s-ar fi retras Crin Antonescu din cursa pentru prezidențiale

Omul de afaceri Florian Walter, patronul Romprest, discuta cu procurorul Mihaela Iorga Moraru despre o mare acțiune de șantaj, căreia i-ar fi căzut victimă Crin Antonescu.

Potrivit stenogramelor depuse la dosarul de la DNA, Walter i-ar fi spus procurorului că șantajul este motivul pentru care fostul președinte al PNL nu ar mai fi candidat la președinție, în 2014. Este o aberație, răspunde Crin Antonescu, pentru Realitatea TV. Liberalul precizează că nu a fost șantajat niciodată.

Afaceristul Florian Walter vorbea cu procurorul Mihaiela Iorga Moraru despre mai mulți politicieni care ar fi fost șantajați.

”Ce șantaje... prin străinătate, prin România, peste tot, doi ani de zile. (...)Doi ani de zile te investesc niște oameni să-ți urmărească peste tot orice mișcare și am înteles ca si lovitura dată către...la Crin Antonescu, că n-a mai candidat la presedinție tot d-aicea s-a..., tot dintr-un șantaj din ăsta mare de la Bruxelles”, spune el.

Contactat de Realitatea TV, Crin Antoescu spune că n-a fost șantajat niciodată.

”Dezmint inca o data ca vreodata in viata mea as fi fost santajat. Reamintesc ca eu nu m-am retras din cursa prezidentiala si nici nu am apucat sa ma inscriu, pentru ca in cadrul unui vot in PNL cel desemnat sa candideze a fost Klaus Iohannis... este o aberatie a carei explicatie nu o am si nici nu ma intereseaza”, a declarat acesta.

În 2014, Crin Anonescu s-a retras de la șefia PNL din cauza scorului slab obținut de partid în alegerile europarlamentare. După ce a făcut pasul în spate, Klaus Iohannis a fost desemnat candidatul PNL la președinție.